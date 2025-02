Donald Trump compte imposer des droits de douanes de 25% sur les importations d’acier

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il entend annoncer lundi des droits de douane de 25% sur toutes les importations d’acier et d’aluminium.

Trump, qui s’adressait aux journalistes à bord d’Air Force One, a indiqué que ces droits de douane s’appliqueront aux importations de métaux provenant de tous les pays, sans préciser la date d’entrée en vigueur de ces droits.

Selon des analystes cités par la presse, ces droits pourraient avoir des répercussions sur les entreprises énergétiques américaines, allant des développeurs éoliens aux compagnies pétrolières qui dépendent de grandes qualités d’acier importé.

Le président américain compte aussi imposer des tarifs douaniers “réciproques” contre tout pays qui taxe les importations américaines, a-t-il dit.

Ces tarifs seront détaillés plus tard cette semaine, et entreront en vigueur plus tard, a-t-il dit sans donner de dates.

À noter que Trump a reporté au 1er mars l’entrée en vigueur des droits de douanes de 25% qu’il a imposé aux produits canadiens et mexicains suite aux mesures prises par Ottawa et Mexico pour lutter contre le flux d’immigrés clandestins et de drogues à travers leurs frontières avec les Etats-Unis.

Washington a également imposé des tarifs douaniers supplémentaires de 10% sur les produits en provenance de Chine, qui a répondu par une mesure similaire.