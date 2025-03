Donald Trump désigne Duke Buchan III comme ambassadeur des USA au Maroc

Le Président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump a annoncé la nomination de Duke Buchan III au poste d’ambassadeur dans le Royaume du Maroc, en soulignant qu’il «jouera un rôle clé alors que nous renforçons la paix, la liberté et la prospérité pour nos deux pays».



«Je suis heureux d’annoncer que Duke Buchan III servira en tant qu’ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume du Maroc», a écrit le Président Donald Trump sur son réseau social, Truth Social. Et de poursuivre : «Duke jouera un rôle clé alors que nous renforçons la paix, la liberté et la prospérité pour nos deux pays».

Duke Buchan III avait servi auparavant en tant qu’ambassadeur des États-Unis en Espagne et en Andorre (2017-2021). Natif de la Caroline du Nord en 1963, Duke Buchan III, qui compte une longue carrière dans le monde des investissements et de la finance, est titulaire d’une licence en économie et en langue espagnole de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ainsi que d’un master de la Harvard Business School. Rappelons également qu’il a fait des études à l’Université de Valence et à l’Université de Séville en Espagne.