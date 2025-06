Dongfeng Maroc étend son réseau avec une implantation à Tanger

Après Casablanca, Marrakech et Agadir, Dongfeng Maroc franchit une nouvelle étape stratégique avec l’annonce de l’ouverture prochaine de son showroom à Tanger. Cette croissance illustre l’essor stratégique de la marque chinoise, qui entend consolider progressivement sa position en tant qu’acteur clé de la mobilité utilitaire au Maroc.

Cette expansion dans la capitale économique du Nord reflète l’ambition de Dongfeng Maroc de renforcer sa présence à l’échelle nationale. Avec un objectif de 29 points de vente d’ici 2026, la marque mise sur une stratégie de proximité afin de mieux répondre aux attentes de sa clientèle et aux spécificités régionales.

Concrètement, le futur showroom de Tanger proposera, selon l’opérateur, une gamme complète et diversifiée, conçue pour répondre aux besoins variés du marché marocain. Le line-up s’articulera autour des modèles suivants : Captain W, Captain 3400, Captain 3500, Captain 3500L et Captain 7500. À cela s’ajoutent les fourgons U-Van, les véhicules de transport scolaire et de personnel, ainsi qu’une sélection d’ambulances équipées.

«L’ouverture prochaine de notre showroom à Tanger s’inscrit dans une logique de proximité et d’écoute active de nos clients. Elle reflète notre volonté d’apporter des solutions de mobilité utilitaire qui répondent aux spécificités régionales», a souligné Abdelhak Khadraoui, Directeur Général de Dongfeng Maroc. Selon ce dernier, cette expansion stratégique s’inscrit dans l’ambition de Dongfeng Maroc de s’imposer parmi les leaders de la mobilité utilitaire au Royaume, en consolidant sa position sur un marché en pleine croissance grâce à des véhicules performants et un service de qualité irréprochable.