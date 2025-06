La famille Tazi, actionnaire principal de Sothema, entre dans le capital de Dislog Group

Dislog Group de Moncef Belkhayat continue de collectionner les partenaires de choix. Cette fois, c’est la famille Tazi, actionnaire principal du laboratoire pharmaceutique Sothema, qui investit 100 millions de dirhams sous forme d’une participation minoritaire non contrôlante dans le capital du conglomérat industriel marocain en pleine croissance.

Suite à l’accord du Conseil de la Concurrence, le groupe, via sa filiale Dislog Dispositifs Médicaux, a racheté 100 % des actions et droits de vote de la société Farmalac, spécialisée dans la commercialisation de matières premières et de dispositifs médicaux, détenus par la famille Tazi, indique Dislog dans un communiqué.

« Nous sommes ravis de rejoindre Dislog Group, l’une des entreprises les plus dynamiques dans le développement de marques dans les secteurs de l’alimentation, de l’hygiène et des solutions de santé »¸ se félicitent Lamia et Mohamed Tazi, cités dans le communiqué.

Et d’assurer: « L’économie de la vie est résiliente et permet un potentiel de croissance important pour l’avenir. Nous avons également une grande confiance en la capacité du management de Dislog à maintenir une croissance à deux chiffres dans les années à venir ».

De son côté, Moncef Belkhayat, PDG et fondateur de Dislog Group, souligne que cette prise de participation « renforce notre structure actionnariale, qui se compose désormais de trois groupes complémentaires: notre famille, incluant notre management, des fonds d’investissement, comme Eberd, SPE Capital, Sanlam, ainsi que des family offices, tels qu’Axiom, Sanam et la famille Tazi ».

Il promet de continuer « à renforcer nos fonds propres en invitant de nouveaux investisseurs solides, afin de consolider la position de Dislog Group ».

Fondé en 2005, le conglomérat industriel gère plus de 150 marques au Maroc et en Europe dans trois secteurs clés en forte croissance, à savoir l’hygiène, l’alimentation et la santé. Dislog traite un volume logistique annuel dépassant les 550.000 palettes (440.000 tonnes) et emploie plus de 3.400 personnes. Il se distingue surtout par son modèle « Full Service Provider », qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur.