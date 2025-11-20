Alertes
Restauration rapide

KFC étend son réseau avec un 47e restaurant au centre commercial Almaz à Casablanca

by Challenge CP
written by Challenge CP
Nouvau KFC au centre commercial Almaz à Casablanca

KFC Maroc, l’enseigne mondialement connue pour son poulet frit, renforce sa présence dans le Royaume avec l’ouverture de son 47e restaurant au sein du nouveau centre commercial Almaz. Ce nouvel espace illustre la volonté de la marque de se rapprocher davantage de ses clients en s’implantant au cœur d’un quartier à la fois moderne et résidentiel.

Les visiteurs pourront y retrouver l’ensemble des incontournables de KFC, découvrir les dernières nouveautés de la carte et apprécier la fraîcheur et le savoir-faire qui font la réputation de la marque à travers le monde. Le restaurant KFC Almaz propose trois modes de commande pour répondre à tous les besoins : le service Drive-Thru pour les clients pressés, la restauration sur place dans un cadre convivial, et la livraison pour savourer les repas où que l’on soit.

Lire aussi | Un nouveau Carrefour à Casablanca, 250 emplois directs générés

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement ambitieuse menée par KFC Maroc, qui prévoit l’inauguration de cinq nouveaux restaurants d’ici la fin de l’année. À travers cette dynamique, l’enseigne réaffirme son engagement à offrir plus de proximité, à créer des emplois et à consolider son ancrage local.

Fidèle à sa mission, KFC continue de proposer une restauration accessible et généreuse, avec des recettes emblématiques préparées chaque jour à base de poulet frais. En investissant dans des zones à fort potentiel comme Almaz, la marque confirme sa volonté d’aller à la rencontre de nouvelles communautés et de s’intégrer durablement au paysage urbain marocain.

