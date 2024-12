Burger King ouvre un fast-food à Settat

Settat accueille son tout premier fast-food international avec l’inauguration officielle d’un restaurant Burger King, ce mardi 24 décembre 2024. Cet événement marque une étape importante pour la ville, qui voit s’implanter l’une des chaînes de restauration rapide les plus emblématiques au monde.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nacer Bendriss, Directeur Général de Burger King Maroc, déclare à ce sujet: « Nous sommes ravis d’ouvrir notre premier restaurant à Settat et de contribuer à cette belle dynamique de développement de la ville, en offrant une nouvelle option de restauration rapide aux habitants et en créant des emplois pour soutenir la croissance économique de la région. » L’événement a réuni des représentants de Burger King, ainsi que Abdesslam Rhnimi, Directeur Général de TotalEnergies, et Nadia Fadmi, Présidente de la Commune de Settat.

Le restaurant, situé au sein de la station TotalEnergies sur l’avenue Mohammed V, propose une gamme de services variés, notamment un service Drive Thru, la livraison à domicile, une aire de jeux pour enfants, le service à table, et un service d’organisation d’anniversaires. En outre, cette nouvelle implantation a permis la création d’une cinquantaine d’emplois directs et indirects, accompagnés de programmes de formation pour les nouveaux collaborateurs.

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre du plan d’expansion de Burger King Maroc. L’enseigne, qui compte désormais 42 restaurants à travers le Royaume et emploie plus de 1 000 collaborateurs, prévoit l’ouverture de cinq nouveaux établissements d’ici 2025.