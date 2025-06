Le pétrole recule sur des rumeurs d’apaisement prêtées à l’Iran

Les cours du pétrole reculent lundi après un article du Wall Street Journal selon lequel Téhéran souhaiterait une désescalade rapide dans le conflit avec Israël.

L’Iran aurait « envoyé des messages à Israël et les Etats-Unis via l’intermédiaire de pays arabes » indiquant qu’il aimerait urgemment mettre fin aux hostilités, selon quotidien américain, qui cite « des responsables » européens et du Moyen-Orient.

Dans un contexte de marché particulièrement volatil, cette nouvelle conduit les investisseurs à miser sur un conflit de courte durée, ce qui renforce la baisse des cours du matin.

Vers 14H40 GMT (16H40 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 4,15% à 71,15 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juillet, reculait de 4,01% à 70,05 dollars.

Le président américain Donald Trump, allié d’Israël, a appelé les deux pays belligérants à « trouver un accord », ajoutant qu’il était « possible » que les Etats-Unis s’impliquent dans le conflit, mais qu’ils ne l’étaient pas « à cet instant ».

« Les États-Unis ont le pouvoir et la volonté de contenir la situation », a estimé Janiv Shah, analyste chez Rystad Energy.

Le fait que le conflit ne se soit pas encore élargi à d’autres pays favorise également la baisse de l’or noir, les investisseurs ayant fortement réagi vendredi, craignant une réduction imminente de l’offre de barils.

La fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite près de 20% de la production mondiale, tant redoutée par le marché pétrolier, n’a pas eu lieu et ne semble plus inquiéter les investisseurs pour l’instant.

Si Israël a conduit une attaque de drone sur une raffinerie iranienne samedi, il n’a pour le moment pas ciblé « les installations d’exportation d’énergie de l’Iran », ce qui pourrait signifier que le pays respecte « le souhait de Donald Trump » de faire baisser les prix, souligne Bjarne Schieldrop, analyste de SEB.

Le président Trump a répété à maintes reprises sa volonté d’une baisse des prix et « il serait très frustrant pour lui de voir Israël commencer à faire exploser les installations d’exportation de l’Iran », ajoute-t-il.

Challenge (avec AFP)