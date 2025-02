L’OMC salue le rôle des CRI pour soutenir la croissance des entreprises à l’international

L’Organisation mondiale du Commerce (OMC) continue de mettre les projecteurs sur la dynamique entrepreneuriale et d’innovation en cours au Maroc, mettant en exergue le rôle des Centres régionaux d’investissement pour soutenir la croissance des entreprises marocaines à l’international.

Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, les petites entreprises ont le potentiel d’atteindre les marchés mondiaux, mais elles sont souvent confrontées à des défis importants, allant des problèmes d’évolutivité aux réglementations commerciales complexes, souligne l’animatrice de la web-série de l’OMS « Sur les traces de l’esprit de Marrakech ».

Dans le dernier épisode de cette émission, réalisée en célébration du 30è anniversaire de la signature de l’accord de Marrakech en avril 1994, l’acte fondateur de l’OMC, Mme Joo Eun Lee met le cap sur le Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS), dont le Directeur général par intérim, Mohamed Amine Sabibi, a expliqué comment les entreprises peuvent surmonter ces obstacles grâce à des processus rationalisés, des programmes d’agrégation et des solutions de financement spécialisées conçues pour soutenir la croissance internationale.

Lire aussi | Illégalités, autogestion, discriminations… les multiples dérives de la SOREC

Les centres régionaux d’investissement sont des agences de développement économique qui libèrent le potentiel du secteur privé en aidant les entreprises et en facilitant les procédures administratives, a-t-il rappelé.

Aujourd’hui, les obstacles et les défis auxquels sont confrontées la plupart des entreprises pour pénétrer ou accéder aux marchés étrangers peuvent être résumés en trois catégories principales. La première est une question d’échelle, a expliqué l’interlocuteur, notant que pour une petite entreprise, il est impossible d’exporter, par exemple vers les États-Unis avec une petite capacité et des commandes répondant à certaines exigences minimales.

M. Sabibi a détaillé, à cette occasion, les mesures d’accompagnement mises en place par les CRI, citant notamment des solutions d’agrégation; une assistance technique spécifique afin d’obtenir les normes et les certifications nécessaires pour pénétrer les marchés étrangers développés; ainsi que des mécanismes spécifiques de financement adaptés et souples pour pouvoir soutenir la croissance des PME et leur développement sur les marchés étrangers.

Lire aussi | L’OMC met en avant l’expérience de l’UM6P dans le développement de startups innovantes

Pour le DG par intérim du CRI-MS la mondialisation est synonyme de “possibilités et d’opportunités infinies”, relevant qu’”il est impensable qu’aujourd’hui une économie puisse être fermée sur elle-même ou puisse fermer ses frontières ou mettre des barrières ou vivre sans commerce ou sans échange”.

“Et bien sûr, le commerce et l’échange de biens et de services ne sont qu’un début. Les répercussions, l’impact sur les échanges culturels, la diversité et la richesse que nous pouvons tous saisir sont illimités”, conclut-il.

Il s’agit du dernier épisode de l’émission “Sur les traces de l’esprit de Marrakech” qui a fait le tour du Maroc pour mettre en évidence la dynamique entrepreneuriale et de projection à l’international enclenchée au Maroc depuis que le pays a accueilli la Conférence de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1994 à Marrakech, qui a donné naissance à l’OMC.