Rétromobile 2026 : le savoir-faire marocain en vitrine à Paris

Pour la première fois, le Maroc a pris part au prestigieux Salon Rétromobile de Paris, dont la 50ᵉ édition se tient du 28 janvier au 1er février courant au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Cet événement mondial, consacré aux voitures anciennes et à leur univers, attire chaque année près de 150 000 visiteurs et rassemble plus de 600 exposants et 1 500 véhicules.

Inauguré en présence de l’Ambassadrice du Royaume en France, Samira Sitail, du Directeur général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik, et du Directeur du salon, Romain Grabowski, le pavillon du Maroc s’étend sur 120 m². Il accueille six exposants marocains et met en avant la richesse des métiers traditionnels appliqués à l’automobile. Les visiteurs y découvrent notamment la « Menara », première voiture Made in Morocco, conçue à l’initiative de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II.

Sous le thème « L’artisanat marocain au service du patrimoine automobile historique », le stand marocain propose une scénographie immersive. Outre un showroom dédié aux articles en cuir et la Menara, une Peugeot 402 de 1928 est exposée de manière pédagogique : une moitié restaurée et l’autre laissée volontairement en cours de restauration. Cette présentation originale permet aux visiteurs de comprendre les étapes et la complexité du travail de restauration.

Portée par un partenariat entre la Maison de l’Artisan et la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA), cette participation vise à mettre en valeur le capital humain, à promouvoir l’artisanat comme pilier de la préservation du patrimoine automobile et à positionner le Maroc comme une destination crédible et compétitive dans la restauration de véhicules anciens.

Dans ses déclarations, l’Ambassadrice Samira Sitail a insisté sur l’importance de préserver ce patrimoine et de transmettre les savoir-faire qui y sont liés. Elle a souligné que le Maroc est le premier pays invité à participer à ce Salon, une reconnaissance internationale qui offre une grande visibilité aux compétences marocaines.

De son côté, Tarik Sadik, Directeur général de la Maison de l’Artisan, a rappelé que plusieurs véhicules exposés à Paris intègrent des éléments fabriqués au Maroc, qu’il s’agisse du cuir, du bois ou d’autres matériaux artisanaux. Il a également indiqué que des demandes de maintenance de véhicules anciens en provenance d’Amérique du Nord et d’Europe sont désormais adressées au Royaume, preuve de l’attractivité croissante du savoir-faire marocain.

BMW Art Cars : 50 ans d’un mariage entre art et automobile

Autre temps fort de cette édition, la célébration des BMW Art Cars, qui fêtent également leurs 50 ans. Sept modèles emblématiques sont exposés, tous ayant participé aux 24 Heures du Mans. Parmi eux, la BMW 3.0 CSL de 1975 peinte par Alexander Calder, la M1 de 1979 signée Andy Warhol ou encore la M Hybrid V8 de 2023 imaginée par Julie Mehretu. Cette exposition exceptionnelle illustre un demi-siècle de dialogue entre artistes et ingénieurs, où l’automobile devient une véritable œuvre d’art.

Un salon riche en découvertes

Au-delà de ces deux moments phares, Rétromobile 2026 propose une programmation variée : présentation du dernier Autorail Bugatti restauré, mise en avant de modèles emblématiques, ou encore exposition de quatre voitures présidentielles françaises par Citroën. Autant de scénographies qui rappellent que ce Salon est bien plus qu’une vitrine commerciale : c’est un lieu de mémoire et de transmission, où passionnés et curieux se retrouvent pour célébrer l’histoire automobile.

Quoi qu’il en soit, la participation du Maroc à ce 50ᵉ anniversaire de Rétromobile constitue une opportunité unique de renforcer la visibilité internationale du pays dans le domaine de la restauration automobile. Elle met en avant un écosystème artisanal et industriel capable de répondre aux attentes des collectionneurs et des passionnés du monde entier.

À travers la FMVA et la Maison de l’Artisan, le Royaume ambitionne de consolider sa place dans ce secteur en pleine expansion, en s’appuyant sur des compétences locales et sur un patrimoine riche. Cette dynamique s’inscrit dans une logique de transmission et de valorisation, confirmant que le Maroc ne se contente pas d’être un acteur industriel moderne, mais entend aussi jouer un rôle majeur dans la préservation et la restauration des véhicules anciens.

La Menara, l’icône automobile Made in Morocco

La Menara occupe une place singulière dans l’histoire automobile du Royaume. Conçue en 1993 par la société marocaine Canam SA, à l’initiative de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, ce modèle incarne l’ambition de doter le Maroc d’une voiture emblématique, alliant artisanat traditionnel et ingénierie moderne.

Dessinée par Gilbert Guzzo, la Menara adopte un style néo-classique inspiré des cabriolets des années 1930. Sa carrosserie en fibre de verre, ses finitions en bois et sa sellerie en cuir témoignent du savoir-faire artisanal marocain, tandis que la tôlerie et la mécanique ont été entièrement réalisées par des compétences locales.

Au-delà de son esthétique, la Menara symbolise la volonté de valoriser les talents nationaux et de positionner le Maroc sur la scène automobile internationale. Véritable pièce de collection, elle demeure aujourd’hui un patrimoine unique, reflet de l’alliance réussie entre tradition et modernité.