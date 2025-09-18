Royal Air Maroc inaugure la liaison directe Casablanca-N’Djamena

Royal Air Maroc a inauguré, le mercredi 17 septembre 2025, la liaison directe entre son hub de Casablanca et N’Djamena, capitale du Tchad, marquant une étape significative dans la concrétisation de son plan de développement stratégique et renforçant, ainsi, sa position de leader du transport aérien en Afrique.

Le vol inaugural a décollé de l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 23h40 (heure locale) pour un atterrissage à l’aéroport international de N’Djamena à 05h05 (heure locale), indique la compagnie dans un communiqué.

Cette nouvelle desserte, opérée à raison de deux fréquences par semaine les mercredis et samedis, vient consolider le réseau africain de Royal Air Maroc, qui compte désormais 29 lignes directes sur le continent. Elle répond aux besoins exprimés par la clientèle basée au Tchad, en particulier pour les vols de continuation à destination de l’Europe et des Amériques.

«Le lancement de cette nouvelle ligne directe vers N’Djamena illustre notre engagement envers le continent africain et s’inscrit pleinement dans notre plan de développement, et ce conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement de la Coopération Sud-Sud», affirme M. Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

Chaque nouvelle ligne «renforce la position de Casablanca comme hub majeur de la connectivité mondiale et affirme le leadership de notre compagnie comme référence du transport aérien en Afrique», poursuit M. Addou, exprimant la fierté de la RAM d’offrir à sa clientèle «un réseau toujours plus étendu et performant et une expérience client aux meilleurs standards».

L’ouverture de cette ligne vers le Tchad s’inscrit au cœur de la stratégie continentale de Royal Air Maroc, qui vise à densifier son maillage africain et à faciliter les échanges intra-africains, tout en renforçant les connections entre l’Afrique et le reste du monde. Elle témoigne de l’ambition de la Compagnie d’étendre son empreinte au-delà de son axe historique en Afrique de l’Ouest pour commencer à desservir de manière plus affirmée la région Est du continent et l’Afrique Centrale.

Parallèlement, la modernisation accélérée de la flotte de Royal Air Maroc, avec l’introduction d’appareils nouveaux et plus performants, bénéficie prioritairement aux dessertes africaines. Elle garantit aux passagers un niveau de confort, de fiabilité et de sécurité accru, aligné sur les standards internationaux les plus exigeants.

Avec le renforcement constant de son réseau et de ses fréquences, Royal Air Maroc réaffirme sa volonté de répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée et de promouvoir l’attractivité du Maroc comme destination phare et hub de connexion pour les voyageurs du monde entier.