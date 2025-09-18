Les prévisions du jeudi 18 septembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 septembre 2025:

– Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saïss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes Nord et Centre et l’Est de la méditerranée, la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec averses orageuses par endroit sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ondées sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et l’Ouest des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 26/32 °C sur le Saïss, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 11/20 °C sur les reliefs de l’Altas et près des côtes et de 20/26 °C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Dakhla et peu agitée à agitée devenant agitée ailleurs.