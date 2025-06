Trump renvoie dos à dos l’Iran et Israël pour violation de cessez-le-feu [Vidéo]

Le président américain Donald Trump a exprimé, en termes crus, son mécontentement de l’attitude de l’Iran et d’Israël, qu’il accuse d’avoir violé le cessez-le-feu convenu la veille et entré en vigueur mardi à 04H00 GMT.

Dans des déclarations faites aux journalistes à la Maison Blanche, avant son départ pour le sommet de l’OTAN à La Haye, le président a laissé éclater sa colère : « Israël et l’Iran se sont battus pendant si longtemps et si durement qu’ils ne savent pas ce qu’ils foutent » a-t-il lancé avant d’embarquer à bord de l’hélicoptère Marine One qui le menait à la base aérienne d’Andrews.

Comme rapporté par le journal Le Monde, il a exprimé sa déception face à la poursuite des attaques, renvoyant les deux adversaires dos à dos. « Ils [les Iraniens] ont violé [le cessez-le-feu], mais Israël l’a violé aussi », a déclaré le président américain. Il a ajouté : « Je ne suis pas content d’Israël».

Dans un message en lettres capitales destiné au président israélien, Benyamin Nétanyahou, il a ajouté, sur Truth Social : « Israël. Ne lâchez pas ces bombes. Si vous le faites, ce sera une grave violation. Rappelez vos pilotes, immédiatement ! Donald J. Trump, président des Etats-Unis ».

La guerre a démarré lorsque Israël a attaqué l’Iran le 13 juin avec le but affiché de détruire ses installations nucléaires, les deux parties menant depuis des frappes dans le territoire de l’autre.

Les Etats-Unis ont apporté samedi leur soutien militaire à Israël en frappant trois installations nucléaires iraniennes.