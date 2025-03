Aéroport Tanger Ibn Battouta : plus de 3,27 MMDH injectés pour son extension

Une enveloppe budgétaire de plus de 3,27 milliards de dirhams (MMDH) a été attribuée pour le financement et la réalisation du projet d’extension de l’Aéroport Tanger Ibn Battouta. Un projet ambitieux qui vise notamment à améliorer la capacité d’accueil et la qualité des services offerts par l’aéroport, en réponse à la croissance constante du trafic aérien dans la région.

Précisément ce projet à fait l’objet d’une convention de partenariat entre les ministères de l’Intérieur, des Habous et des Affaires Islamiques, de l’Economie et des Finances, de l’Equipement et de l’Eau, et du Transport et de la Logistique. Il faut y ajouter l’Office national des aéroports (ONDA), la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil régional, le Conseil communal de Tanger, et l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos.

Cette convention, approuvée à la majorité absolue lors de la session ordinaire de mars du Conseil, a pour objet de définir les modalités de partenariat pour le financement et la réalisation de l’extension de l’Aéroport de Tanger Ibn Batouta, et des travaux hors-site aéroportuaire nécessaires à cette extension. Concrètement, ce projet a pour objectifs d’augmenter la capacité de l’aéroport de 2 à 7 millions de passagers par an, en tenant en compte la capacité du terminal existant, pour pouvoir accueillir le nombre de passagers et de mouvements prévisionnels, dans les conditions de sûreté et de sécurité prévues par la réglementation en vigueur, ainsi que de contribuer au développement touristique et économique de la zone d’influence du projet.

Faut-il souligner que les travaux d’extension de l’aéroport de la ville du Détroit, couvrant près de 199 hectares, incluent la construction de parkings pour les avions, la création d’un nouveau terminal passager, la construction d’une nouvelle tour de contrôle et l’aménagement de voies d’accès et de parkings pour les véhicules. Par ailleurs, l’aéroport sera équipé des dispositifs nécessaires pour garantir la sûreté, la sécurité et la qualité des services, ainsi que des équipements de digitalisation tels que des E-Gates et des systèmes intelligents. La convention stipule que les travaux doivent être terminés avant fin juin 2029. En vertu de cette convention, les parties signataires précisent s’engager à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que les travaux du projet puissent être achevés avant fin juin 2029.