Zones d’activités économiques. 1 MMDH d’investissement en surfaces additionnelles dans le Nord !

Ça bouge dans le Nord ! 18 zones industrielles et zones d’activités économiques opérationnelles sur une surface d’environ 4.700 Ha, lancement de nouvelles zones d’activités économiques sur une surface additionnelle de 300 Ha pour un investissement de 1 milliard de dirhams…Cela saute aux yeux, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima renforce son positionnement comme une destination attractive pour les investisseurs. Objectif : répondre aux besoins variés des investisseurs. Mais pas que. La région va à la rencontre des investisseurs et la diaspora marocaine pour présenter son offre territoriale, les potentialités d’affaires et l’ensemble des incitations et dispositifs d’accompagnement mis en place par l’écosystème d’investissement notamment à la lumière des dispositions de la nouvelle charte d’investissement et du fond régional d’appui à l’investissement. C’est ainsi que la seconde escale des rencontres d’affaires “Doing Business in Tangier-Tétouan-Al Hoceima” a clôturé ses travaux jeudi 6 juillet 2023 à la Confédération des Employeurs d’Andalousie à Séville en Espagne. A cette occasion le CRI a dévoilé la version espagnole de son guichet unique virtuel d’accompagnement des investisseurs “ manaralmoustatmir” permettant entre autres la simulation du calcul de la prime à l’investissement prévue dans le cadre du dispositif principal de la charte d’investissement, ainsi que son tout dernier guide sur l’offre territoriale des zones industrielles et d’activités économiques au niveau de la région. « Nous mettons à votre portée les atouts de nos territoires et les différents mécanismes d’appui offerts par le gouvernement notamment dans le cadre de la nouvelle charte d’investissement qui accorde, sur la base de critères transparents, une prime directe à l’investissement qui peut atteindre jusqu’à 30% du montant d’investissement”, explique Jalal Benhayoun à son auditoire. Ces critères sont liés notamment aux secteurs d’activités, aux territoires choisis, aux nombre d’emplois stables créés par rapport au volume de l’investissement, à la part des femmes dans les emplois créés, à l’intégration locale, au développement durable et aux métiers d’avenir.

Un guide pour une meilleur lisibilité de l’offre

Le guide fournit une vue d’ensemble complète des zones industrielles disponibles dans la région. Il présente les caractéristiques spécifiques de chaque zone, telles que la taille, l’emplacement, les infrastructures disponibles, les secteurs d’activité ciblés, etc. Comme l’explique Jalal Benhayoun, directeur du Centre Régional d’Investissement de la Région Tanger-Tétouan-AlHoceima, « cela permet aux investisseurs de repérer les opportunités qui correspondent le mieux à leurs besoins et objectifs d’investissement ». Le guide détaille également les infrastructures et les services disponibles dans les zones industrielles, tels que l’accès aux transports, l’approvisionnement en énergie, l’accès à l’autoroute, à la voie express, à la route nationale, les services logistiques, etc. « Ces informations sont essentielles pour évaluer la viabilité et la faisabilité d’un projet d’investissement », explique le directeur. Le guide fournit également une liste des acteurs clés dans le domaine des investissements et de l’industrie au sein des zones industrielles, tels que les associations professionnelles, les entreprises déjà implantées, etc. « Cela favorise les partenariats, les échanges d’expérience et facilite les démarches nécessaires pour l’implantation et le développement d’une entreprise ».

Une demande croissante pour le foncier industriel

La demande croissante de terrains industriels ouvre de nouvelles perspectives industrielles et économiques dans la région dont le dynamisme se traduit par la création continue de nouvelles zones industrielles et d’activités économiques répondant aux normes internationales, favorisant ainsi un environnement propice aux investissements. La Cité Mohammed VI Tanger Tech, un projet innovant, illustre cette volonté de développer l’industrie high-tech et de promouvoir l’emploi. Située à la convergence de l’Europe, de l’Afrique, de l’Amérique et de l’Asie, cette région est devenue un centre d’attraction pour d’importants investissements. Au cœur de cette success story économique, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima continue de se positionner comme un acteur majeur en vue de favoriser le développement des industries d’avenir, stimulant ainsi la création d’emplois et l’évolution économique de tout le pays. C’est dans ce contexte que ce guide édité par le CRITTA offre un aperçu complet des offres foncières industrielles, logistiques et d’activités économiques de la région, fournissant toutes les informations nécessaires pour saisir ces opportunités. Selon Jalal Benhayoun, Directeur du Centre Régional d’Investissement de la Région Tanger-Tétouan-AlHoceima, « ce développement économique remarquable de la région est le fruit de la consolidation des acquis réalisés au fil des années, avec des infrastructures de premier plan telles que le complexe portuaire de Tanger Med et la première ligne ferroviaire à grande vitesse en Afrique ».