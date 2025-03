Des précipitations tardives, mais salutaires

Les récentes précipitations survenues durant le week-end ont mis fin à une première moitié d’hiver marquée par un déficit pluviométrique, selon la Direction générale de la météorologie (DGM). Ces pluies, bien que tardives, constituent un soulagement pour l’agriculture et les ressources hydriques du Royaume.

Ces précipitations ont concerné l’ensemble du pays, du Nord aux provinces du Sud, en passant par les régions intérieures, le Centre et l’Est du Maroc, rapporte la MAP. D’après Houcine Youabed, chef du service partenariat et communication à la DGM, cité par l’agence, les dernières 48 heures ont été marquées par des cumuls significatifs : 82 mm de pluie à Tanger, 66 mm à Rabat et 42 mm à Casablanca. Les reliefs de l’Atlas et les régions du Souss ont également été touchés.

Ce retour des pluies est attribué à une dépression profonde baptisée « JANA », qui a traversé l’Europe de l’Ouest avant d’atteindre le Maroc, engendrant des perturbations bénéfiques après plusieurs mois de sécheresse, explique la MAP.

Des conditions météorologiques perturbées toute la semaine

Les prévisions météorologiques indiquent une poursuite des perturbations tout au long de la semaine, rapporte la MAP. Une succession de dépressions devrait maintenir des précipitations sur plusieurs régions, notamment le Rif, le Moyen et le Haut Atlas, ainsi que les plaines atlantiques nord. Des chutes de neige sont également attendues sur les reliefs dépassant les 1.600 mètres d’altitude.

Selon la DGM, citée par la MAP, d’ici jeudi, des précipitations modérées à fortes toucheront plusieurs régions, notamment Tanger, le Rif et les plaines atlantiques, renforçant l’espoir d’une amélioration durable de la situation hydrique.

Des impacts positifs sur l’agriculture et les ressources en eau

Bien que tardives, ces précipitations restent essentielles pour l’agriculture marocaine, notamment les cultures printanières et la reconstitution des nappes phréatiques, souligne la MAP. Elles permettent également de renforcer les réserves en eau des barrages, cruciales dans un contexte de stress hydrique.

Toutefois, la DGM appelle à la vigilance face aux risques d’inondations et de crues soudaines. « Il est important de suivre les bulletins d’alerte météorologique et d’éviter toute imprudence, notamment dans les oueds », a prévenu Houcine Youabed, cité par la MAP.

Après un début d’hiver sec, cette séquence pluvieuse représente une opportunité pour l’agriculture et la gestion des ressources en eau, dans un contexte climatique marqué par des fluctuations de plus en plus imprévisibles.