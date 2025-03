Initiative Royale Atlantique: Youssef Amrani en croisade à New York

Tout en rappelant les relations spéciales entre Washington et Rabat, les intervenants à la conférence sur Estevanico, cet explorateur marocain qui a découvert le Nouveau Monde, organisée par la City University of New York ont défendu la vision stratégique du Maroc pour l’Atlantique censée promouvoir une coopération transatlantique Win Win.

« Honoré de participer à la conférence à la City University de New York, célébrant l’héritage de l’explorateur marocain Mustapha Zemmouri, alias Estevanico. Son parcours, marqué par la résilience et les échanges culturels, reste un symbole intemporel des liens durables qui unissent les nations outre-Atlantique, façonnant un avenir commun de dialogue et de coopération ». C’est en ces termes, que l’Ambassadeur du Maroc à Washington, a commenté les débats du symposium organisé par l’Université de New York vendredi dernier. S’exprimant devant un parterre de chercheurs, de diplomates et de journalistes à l’occasion d’un énième Symposium international sur l’explorateur Mustapha Zemmouri (Estevanico), centré sur les connexions transatlantiques, Youssef Amrani a souligné combien l’Initiative Royale Atlantique, est porteuse d’espoir aussi bien pour le continent africain lui-même que pour l’avenir des échanges internationaux. Un projet qui « Transforme sans remplacer, intègre sans concurrencer, enrichit sans diviser », a martelé le diplomate dévoilant ainsi la portée ambitieuse d’une vision royale citée comme un modèle innovant de coopération régionale au service du développement durable et d’une prospérité partagée. Bien plus qu’un beau rêve, l’initiative Atlantique repose sur de nouvelles données géopolitiques concrétisant la naissance de nouvelles routes maritimes auxquelles le royaume a adhéré et qui visent à renforcer la place du Maroc comme un acteur clé du commerce international avec notamment, ses ports d’envergure mondiale comme Tanger Med ou le nouveau port de Dakhla Atlantique.

Car, cette vision ambitieuse a été précédée du développement d’infrastructures portuaires majeures pour connecter les marchés africains et occidentaux, américains et européens. C’est dans ce sens, que l’entrée en service du gazoduc Afrique atlantique va renforcer l’intégration régionale.

Au-delà de la reconnaissance académique et diplomatique d’Estevanico, les intervenants Marocains étaient là pour défendre la place du Maroc sur la scène transatlantique. Au moment où le Royaume ambitionne de jouer un rôle central dans la redéfinition des échanges entre l’Afrique et les autres continents.

Surtout, au moment où le royaume gagne des points aux yeux des diplomaties étrangères en tant qu’acteur incontournable dans la gestion des conflits régionaux.

Il n’y a qu’à voir en ce sens, la place que vient de prendre le royaume dans l’édition 2025 du « Global Soft Power Index », où il est classé dans le groupe des pays les plus influents au monde.

Dans cette édition, le Royaume trône au podium des pays les plus influents en Afrique de ce classement international, publié par le cabinet britannique « Brand Finance » et qui concerne les 193 États membres des Nations unies.

Le cabinet qui définit le soft power comme la capacité d’une nation à influencer l’opinion des différents acteurs de la scène internationale par l’attraction ou la persuasion plutôt que par la coercition, évalue ce soft power en fonction d’indicateurs de performance, dont les affaires et le commerce, la gouvernance, les relations internationales, le patrimoine culturel, les médias et la communication, l’éducation et les sciences.

Dans son analyse du Maroc, Brand Finance revisite ainsi les valeurs de la société Marocaine dans son volet « personnes et valeurs », qui s’intéresse notamment à la générosité, à la tolérance et à l’inclusivité des populations et qui a connu une amélioration de six places. Le résultat du Maroc a également profité, selon le cabinet britannique, de ses résultats dans les catégories « médias et communication » et « gouvernance » qui ont gagné deux places chacune.

En tout cas, les évolutions majeures de nature à bouleverser l’équilibre géostratégique de la planète placent le Maroc au cœur des enjeux mondiaux. Pour le meilleur et pour le pire ?

Plutôt pour le meilleur, car le Maroc ne rate aucune occasion pour rappeler qu’il est et qu’il restera l’artisan de la paix en Afrique et pourquoi pas, dans le monde !