ORA Technologies lève 1,9 million de dollars pour renforcer l’inclusion financière au Maroc

ORA Technologies, startup marocaine spécialisée dans les solutions de paiement et d’inclusion financière, vient de boucler une levée de fonds de 1,9 million de dollars en pré-Series A.

Cette opération a été menée par les investisseurs locaux Witamax et Azur Innovation Management, portant à 4,4 millions de dollars le montant total des fonds levés depuis la création de l’entreprise en 2023.

Cette nouvelle levée de fonds témoigne de la confiance des investisseurs marocains dans le potentiel de la startup et s’inscrit dans un contexte favorable à l’émergence de la tech marocaine. « Je crois que notre pays est le prochain hub technologique en Afrique, bénéficiant de fondamentaux macroéconomiques solides, d’une monnaie stable et d’un marché de consommation profond de 40 millions d’habitants », a déclaré sur sa page Linkedin Omar Alami, fondateur d’ORA Technologies. Il souligne également le rôle crucial des initiatives gouvernementales visant à accélérer la digitalisation et l’inclusion financière.

Les fonds récemment levés permettront à ORA Technologies d’élargir la présence de KooulMaroc, sa solution de paiement, ainsi que de développer ORA Cash, un service visant à renforcer l’inclusion financière au Maroc.

Avec le soutien de Witamax et Azur Innovation Management, la startup ambitionne de poursuivre son expansion et de s’imposer comme un acteur majeur de la fintech marocaine.