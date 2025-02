La facture énergétique baisse de 6,5% au Maroc

La facture énergétique du Maroc s’est établie à 114,04 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2024, en baisse de 6,5% en glissement annuel, d’après la situation des échanges extérieurs établie par l’Office des changes.

Cette diminution est due essentiellement à la baisse des approvisionnements en houilles, cokes et combustibles solides similaires de 23,2% à 12,67 MMDH, sous l’effet prix en recul de 17,2%, conjugué à une baisse des quantités importées de 7,2%, explique l’Office des changes.

Lire aussi | Recettes Voyages, IDE, exportations, transferts MRE…les indicateurs au vert en 2024

Parmi les autres raisons, le bulletin cite le recul des importations du « gaz de pétrole et autres hydrocarbures » et du « gas-oils et fuel-oils » respectivement de 11,2% à 21,25 MMDH et de 2% à 57 MMDH.

En dépit de cette baisse, la facture énergétique continue de peser lourd sur la balance commerciale, dont le déficit s’est creusé de 7,3% (-306,473 MMDH en 2024 contre -285,543 MMDH un an auparavant). Les importations de biens ont évolué de 6,4% (+45,696 MMDH): 761,448 MMDH à fin décembre 2024 contre 715,752 MMDH une année auparavant.