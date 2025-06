L’industrie manufacturière se dirige vers une hausse de la production et la stabilité de l’emploi au T2

Les entreprises de l’industrie manufacturière anticipent une augmentation de leur niveau de production au deuxième trimestre 2025 (T2), d’après une enquête du Haut-Commissariat au Plan (HCP), dans laquelle les patrons prévoient globalement une stabilité des effectifs.

Cette évolution serait principalement tirée par une hausse de l’activité dans les branches de l’automobile, de l’industrie chimique, de l’ alimentaire», ainsi que de la fabrication de produits minéraux non métalliques, indique le HCP.

Au 1er trimestre 2025, la production de l’industrie manufacturière aurait connu une légère augmentation, résultat d’une hausse de la production dans les branches chimiques, de l’alimentaire et des produits minéraux non métalliques.

Lire aussi | Marché du travail au T1-2025 : principaux points de la note d’information du HCP

Par contre, on enregistre une baisse de la production dans les branches de l’habillement, des équipements électriques et des articles en caoutchouc et en plastique.

Les carnets de commandes du secteur sont jugés d’un niveau normal par les chefs d’entreprise. S’agissant de l’emploi, il aurait connu une stabilité. Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie manufacturière se serait établi à74 %.

Au cours des trois premiers de l’année, 37% des entreprises de l’industrie manufacturière auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières, principalement celles d’origine étrangère.

Lire aussi | Le HCP lance une nouvelle enquête sur la Famille

Les stocks de matières premières durant ce trimestre se seraient situés à un niveau normal et la trésorerie aurait été jugée « difficile » selon 23% des patrons. Par branche, cette proportion atteint près de 44% dans le secteur du cuir et de la chaussure.