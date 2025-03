Loubna Ghaleb, membre du directoire du Groupe Tanger Med, reçoit le 10ᵉ prix annuel du «Gender Leadership Award» de la Banque Mondiale

MIGA et la Banque Mondiale ont décerné, ce vendredi 7 mars, le 10ᵉ prix annuel du «Gender Leadership Award» à Mme Loubna Ghaleb, membre du directoire du Groupe Tanger Med, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Créé en 2016, le «MIGA Gender Leadership Award» récompense des femmes dirigeantes de haut niveau pour leur engagement en faveur de l’égalité des genres au sein des entreprises. À l’occasion de cet événement, Mme Ghaleb a été récompensée pour son leadership et son impact dans le développement d’un environnement de travail inclusif et durable. Cette distinction est également le reflet des efforts collectifs et de la détermination des équipes du Groupe Tanger Med pour promouvoir le rôle des femmes dans le secteur portuaire et maritime, précise le groupe portuaire.

Ingénieur de formation, Loubna Ghaleb a démarré sa carrière à Tanger Med en 2005 après un bref passage au ministère de l’équipement. Elle a joué un rôle clé dans le développement du complexe portuaire, désormais premier port à conteneurs en Afrique et en Méditerranée. Occupant successivement des postes stratégiques, de responsable des concessions et partenariats à directrice de la stratégie et du développement, elle est membre du Directoire du Groupe depuis 2020. Son expertise a été déterminante dans plusieurs projets tels que la mise en concession des terminaux portuaires avec des acteurs majeurs comme APM Terminals & Maersk, CMA CGM et Hapag Lloyd, ainsi que dans l’implantation de l’usine Renault à Tanger. Elle a également orchestré d’importantes opérations financières et stratégiques, notamment la prise de contrôle de Marsa Maroc.