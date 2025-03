Range Rover : l’hybride rechargeable en vedette

En février dernier, Smeia-Land Rover a organisé le «Range Rover Experience» dans le cadre prestigieux du Four Seasons Hôtel Rabat Kasr Al Bahr. À cette occasion, la marque a convié plusieurs journalistes de la presse nationale ainsi que quelques invités de marque, leur offrant une expérience inédite. Au programme : essais routiers exclusifs, ateliers sensoriels et échanges privilégiés avec le staff de la marque. L’un des moments forts de cet événement pour les participants a indéniablement été la redécouverte de la gamme actuelle des modèles Land Rover commercialisés au Maroc, y compris le nouveau Range Rover qui dispose d’une déclinaison hybride rechargeable.

À l’instar de nombreux autres constructeurs automobiles, Land Rover s’est engagé résolument sur la voie de la mobilité propre, en se concentrant notamment sur l’hybridation électrique rechargeable, l’hybridation légère voire le 100% électrique qui fera prochainement son apparition sous le capot du Range Rover. Justement dans la gamme Land Rover, demandez l’inoxydable Range, le vaisseau amiral de la marque, dont la version hybride rechargeable (PHEV) constitue à ce jour plus de 85% du total des ventes du Range, devant les variantes classiques essence ou diesel.

Techniquement, cette variante électrifiée se voit animé par un moteur essence «Ingenium», associé à un bloc électrique. Un attelage mécanique censé offrir des performances remarquables tout en réduisant les émissions polluantes et en augmentant l’efficacité énergétique. Puisque l’on évoque la mécanique, l’engin dispose d’un six-cylindres 3,0 litres hybride rechargeable d’une puissance totale de 460 chevaux.

Il va sans dire que ce grand SUV premium redéfinit les standards du luxe et de l’élégance. Il n’y a qu’à voir son imposante carrure qui ne manque pas de charme et d’élégance. Ajoutez-y une jolie face avant avec, en prime, des optiques «LED Pixel-Laser» bien crayonné, tout comme les poignées affleurantes qui ajoutent une réelle touche d’élégance. L’ambiance intérieure mise sur la sérénité et le bien-être. Cuir semi-aniline, finitions en bois précieux et inserts métallisés, les matériaux nobles et soigneusement assemblés, ajoutent une belle touche de luxe.

A noter que des matériaux de haute qualité utilisés pour les revêtements intérieurs, offrent des alternatives durables et luxueuses au cuir traditionnel. Les sièges chauffants, ventilés et massants avec réglages individuels, associés à un système de purification de l’air avancé, créent une atmosphère relaxante et apaisante. La connectivité n’a pas été oubliée comme en atteste l’interface «Pivi Pro», avec son double écran tactile haute définition qui assure une interaction fluide et naturelle. L’affichage tête haute et le cockpit numérique interactif garantissent une conduite immersive et intuitive.

Sous le capot, la motorisation hybride rechargeable offre une autonomie électrique pouvant atteindre 100 km en mode 100 % zéro émission. Grâce à une recharge rapide et une gestion intelligente de l’énergie, le Range Rover hybride rechargeable garantit une conduite souple, silencieuse et efficiente, dixit le constructeur. L’engin peut se recharger sur une prise domestique de 230 V, mais aussi sur une borne de recharge à domicile de 7 kW, ou sur les bornes de recharge rapide publiques jusqu’à 50 kW. Comme tout Range Rover qui se respecte, cette luxueuse version hybride rechargeable raffole du bitume et ne rechigne pas à arpenter les terrains les plus ardus avec aisance. Son architecture optimisée et son système de suspension électronique garantissent une stabilité, peu importe le terrain.