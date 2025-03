Mondial-2030: le Maroc et l’Espagne joignent leurs efforts dans le domaine de la justice

Une déclaration d’intention conjointe entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de la justice à l’aune de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 a été signée, mardi à Madrid, par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue espagnol, Félix Bolaños.

La signature de cette déclaration d’intention conjointe, en marge de la rencontre entre les deux ministres, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques de coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.

Elle porte sur plusieurs axes dont le renforcement de la coopération judiciaire pour faire face aux défis posés par la criminalité organisée, notamment à travers l’intensification du dialogue et des échanges dans le domaine judiciaire et la valorisation de la coopération judiciaire existante. Il s’agit aussi de la modernisation du système judiciaire, la numérisation de la justice, l’amélioration de l’accès à la justice, le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges et la gestion des affaires transfrontalières.

Eu égard à l’importance d’une collaboration judiciaire efficace pour accompagner l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030, à travers l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, cette déclaration d’intention conjointe porte aussi sur la consolidation des commissions mixtes à travers l’organisation régulière des commissions prévues dans les conventions d’entraide judiciaire civile et pénale, dans la continuité des discussions engagées lors des rencontres d’avril 2024 à Madrid.

Dans cette perspective, et compte tenu du caractère trilatéral de cet événement sportif, les ministres ont réitéré leur engagement à approfondir leur coopération à travers des accords spécifiques, notamment via la Commission Mixte de Justice Maroc-Espagne-Portugal, qui constituera un cadre de travail structuré jusqu’à la conclusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

A cette occasion, les deux ministres ont réaffirmé leur attachement aux relations amicales et à la coopération constructive entre leurs pays, qui se traduit par la signature et la mise en œuvre de plusieurs conventions de coopération judiciaire internationale.

Ils ont également mis en exergue l’importance de cette coopération dans la préparation et la bonne organisation de la Coupe du Monde 2030, soulignant que la modernisation et l’efficacité du système judiciaire sont essentielles pour garantir la sécurité juridique et le bon déroulement des événements internationaux.

Cette rencontre a permis d’évaluer les avancées de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat et d’échanger sur des questions d’intérêt commun. Une attention particulière a été accordée à l’importance du renforcement des mécanismes de coopération judiciaire et juridique en vue de créer un climat favorable à l’organisation conjointe de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.