Tombola. DFSK a récompensé ses clients

Distribuée au Maroc par Africa Motors (Groupe Auto Hall), la marque DFSK a effectué le 9 novembre courant un nouveau tirage au sort dans le cadre de sa grande tombola. Comme à l’accoutumée, de nombreux clients ont été récompensés pour l’occasion.

Dans le détail, cette grande tombola s’est déroulée au siège de DFSK situé au km 12 sur l’autoroute reliant Casablanca à Rabat. «Nous avons effectué en ce jour le 6ème tirage au sort de la grande tombola organisée par Africa Motors et par DFSK. Elle a justement permis à nos clients de gagner 5 véhicules de type k01s et 10 cartes de carburant d’une valeur de 300 DH», a souligné Mouna Khilaji, Responsable marketing et communication d’Africa Motors (Groupe Auto Hall). C’est d’ailleurs elle qui a procédé à ce nouveau tirage au sort.

Et Mme Khilaji d’ajouter : «le prochain tirage au sort aura lieu en décembre. Nous allons d’ailleurs annoncer, non pas 5, mais 8 gagnants pour le véhicule de type K01S. De même que 10 gagnants se verront remettre une carte de carburant d’une valeur de 300 DH». Il faut dire que les bonnes affaires ne s’arrêtent pas en si bon chemin chez DFSK. «Nous invitons nos clients à venir dans nos showrooms dans le Royaume afin de profiter de nos offres», conclut la Responsable marketing et communication d’Africa Motors.