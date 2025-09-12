CAN-2025 : la vente des billets commence le 25 septembre

La vente des billets de la CAN-2025 au Maroc débute le 25 septembre 2025 pour les détenteurs de la carte Visa, annoncent la CAF et le Comité Local d’Organisation (LOC), précisant que la vente grand public ouvrira le 27 septembre à 14h00 (heure marocaine).

Visa, partenaire officiel de la CAF et leader mondial des paiements numériques, bénéficiera d’une période de prévente exclusive de deux jours, réservée aux détenteurs de cartes Visa. Cette prévente aura lieu du 25 septembre à 12h00 (heure marocaine) jusqu’au 27 septembre 2025 à 12h00.

Les supporters peuvent s’inscrire en ligne entre le 12 et le 24 septembre 2025 afin de recevoir une notification dès l’ouverture des ventes, Les billets seront disponibles sur le site officiel: https://tickets.cafonline.com/en/