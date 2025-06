Dir Iddik : 100 écoles rurales bientôt connectées

Le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fondation Al Mada ont signé, ce mercredi, une convention de partenariat pour le lancement du deuxième lot du projet « Classes Connectées Dir iddik ». Cette initiative vise à renforcer l’intégration du numérique dans l’enseignement primaire, en particulier dans les zones rurales.

La cérémonie de signature s’est tenue à Fqih Bensalah, en présence du ministre Mohammed Saad Berrada et du président de la Fondation Al Mada, Hassan Ouriagli. Étaient également présents Mohamed Benribarg, Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Azdine El Mountassir Billah, PDG d’inwi, et Imad Toumi, PDG de Managem.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement du programme « Classes Connectées Dir iddik », lancé en mars 2024. Ce projet, issu d’une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), entend faire du numérique un levier d’inclusion et de qualité pour l’école publique marocaine.

Objectif : 100 écoles primaires rurales et 30 000 élèves d’ici 2026

Avec ce second lot, le projet prévoit d’équiper plus de 100 écoles primaires rurales réparties dans les 12 régions du pays, avec l’ambition de toucher plus de 30 000 élèves d’ici 2026. Les établissements concernés bénéficieront d’une dotation en matériel numérique, d’une connexion internet stable, ainsi que d’un accompagnement pédagogique spécifique.

Le programme inclut également des formations destinées aux enseignants et aux élèves. Le ministère développe notamment le programme « Caravane Coding pour tous », centré sur l’initiation au codage, à la robotique et à l’intelligence artificielle. L’objectif est de favoriser l’acquisition de compétences numériques dès le primaire.

Parallèlement, l’association Injaz Al Maghrib contribuera au projet par des sessions de formation à la citoyenneté économique, couvrant des thématiques telles que l’économie locale, la gestion budgétaire ou encore le fonctionnement d’une entreprise.

Un premier bilan encourageant

Depuis son lancement, le projet a permis l’équipement de 30 classes dans plusieurs régions du royaume, touchant déjà plus de 12 200 élèves. Les premières zones bénéficiaires incluent Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Drâa-Tafilalet et Marrakech-Safi.

Les premiers retours mettent en lumière une amélioration des conditions d’apprentissage et une meilleure intégration du numérique dans les pratiques éducatives.