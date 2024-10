Inauguration du Théâtre Royal de Rabat

Tant attendu par les milieux artistiques et le public, le Théâtre Royal de Rabat, nouvelle icône de la capitale, a été inauguré, mardi 29 octobre, par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, en présence de Mme Brigitte Macron.

Après avoir dévoilé la plaque commémorative, Son Altesse Royale, en compagnie de l’épouse du chef de l’Etat français, a suivi une présentation sur l’architecture intérieure de cet édifice, avant d’effectuer une tournée dans les différentes dépendances.

Fruit d’une vision éclairée, le théâtre se veut une concrétisation de la haute sollicitude royale sans cesse manifestée à l’égard de l’art et de la culture. Cette nouvelle structure est marquée par son emplacement, son esthétique et sa technicité innovante qui représentent un tournant majeur dans le paysage culturel du Maroc.

Lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et faisant partie du programme de développement de la ville de Rabat, ce projet d’envergure contribue au renforcement des infrastructures culturelles au niveau des différentes régions du Royaume et promeut le rayonnement culturel du Maroc dans le monde.

Symbole de grande modernité, le design unique du Théâtre Royal de Rabat apporte une touche contemporaine à l’architecture de la capitale et, en fait non seulement un lieu de représentation artistique, mais aussi une œuvre d’art en soi.

Situé au cœur de la vallée du Bouregreg, dans la continuité de la Tour Hassan et du Mausolée Mohammed V, le Théâtre Royal de Rabat s’érige comme un symbole du renouveau culturel et artistique de la capitale du Royaume. Il insufflera la dynamique culturelle au Maroc, en favorisant une approche moderniste de l’art marocain, avec tout ce qui en découle en termes de valorisation des capacités créatives.

Réalisé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg et conçu par l’architecte feue Zaha Hadid, le Théâtre Royal de Rabat s’étale sur un terrain de 7,1 Ha dont 25.400 m2 de surface construite. L’ouvrage s’intègre harmonieusement dans le site de la vallée du Bouregreg grâce à sa forme, pensée pour fusionner avec le dynamisme du site et se fondre dans son paysage.

Composé de plusieurs espaces savamment répartis, le Théâtre Royal de Rabat se distingue tout d’abord par son agencement innovant, qui permet une interactivité entre ses différentes composantes, mais également par une mobilité fluide du public grâce à des escaliers monumentaux, des coursives, des ascenseurs ainsi que des accès dédiés aux personnes à mobilité réduite (PMR) conformes au principe de « mobilité pour tous ».

Le Théâtre Royal de Rabat comprend un auditorium, une grande salle de spectacles, qui peut accueillir plus de 1.800 spectateurs. Jouissant d’un design unique, basé sur une facettisation géométrique des murs et plafond distinctive et innovante, cet auditorium peut accueillir un large éventail de manifestations artistiques et culturelles (théâtre, danse, ballet, opéra, comédies musicales, concerts symphoniques et philharmoniques, ainsi que d’autres formes de spectacles vivants).

Destiné à être un établissement de classe mondiale, l’auditorium du Théâtre Royal de Rabat offre une acoustique qui répond à un niveau d’isolation classé parmi les meilleurs standards internationaux. La qualité du son à l’intérieur de cet auditorium est exceptionnelle avec une architecture et une ingénierie acoustiques conçues pour offrir une expérience sonore immersive pour les spectateurs.

Un plafond amovible sous forme de réflecteur acoustique constitue également un élément central et représente une singularité. Le Théâtre Royal de Rabat comprend une deuxième salle de spectacles dotée de 250 places, qui, ouverte à toutes les expérimentations et expressions culturelles dans leurs styles et genres, multiples et variés, a été conçue pour devenir le tremplin de la nouvelle scène artistique marocaine.

Quant à l’extérieur du Théâtre, ce dernier comprend un amphithéâtre d’une capacité de 7.000 personnes, destiné à recevoir les festivals et autres grandes manifestations.

Le Théâtre Royal de Rabat promet une expérience culturelle immersive à travers une programmation riche accueillant des événements culturels nationaux et internationaux, contribuant ainsi à enrichir, encore plus, la scène culturelle de Rabat et du Maroc dans son ensemble.