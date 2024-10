Le Quai d’Orsay adopte la carte officielle du Maroc intégrant son Sahara

Le site officiel du Quai d’Orsay (diplomatie française) adopte, à partir du mardi 29 octobre, la carte officielle du Maroc intégrant son Sahara. La cause nationale ne cesse d’enregistrer des changements significatifs depuis des années, grâce à la forte impulsion donnée par SM le Roi Mohammed VI à ce dossier.

Cette décision intervient dans le cadre de l’opérationnalisation de la nouvelle position de la France sur la question nationale, de même qu’elle s’inscrit en droite ligne de la dynamique positive que connait la question du Sahara sur la scène internationale.

Lire aussi | Accueil grandiose d’Emmanuel Macron au Maroc [Vidéo]

Les contours de cette orientation ont été dessinés dans la lettre adressée le 30 juillet dernier, au Souverain par le président français Emmanuel Macron, qui avait affirmé que « le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

M. Macron a confirmé le nouveau cap à l’occasion de la visite d’Etat qu’il effectue dans le Royaume, que ce soit au cours des entretiens en tête-à-tête avec SM le Roi ou dans le discours prononcé devant les deux Chambres du Parlement.

Lire aussi | S.M. le Roi et le Président Macron scellent une nouvelle ère de partenariat franco-marocain

En effet, les entretiens entre les deux chefs d’Etat ont porté sur le passage vers une nouvelle ère des relations fortes entre le Maroc et la France, dans le cadre d’un Partenariat d’exception renouvelé et d’une feuille de route stratégique pour les années à venir.

A cet égard, ils entendent, à travers ce partenariat renouvelé, donner une impulsion décisive aux relations multidimensionnelles d’excellence entre le Maroc et la France, pour tenir compte des ambitions des deux pays et faire face, ensemble, aux évolutions et défis internationaux.