Kénitra : L’IFE finance dix ateliers modulaires dans l’Atlantic Free Zone

Dans le cadre de sa stratégie de soutien à l’industrialisation et à la création d’emplois, la Facilité Investissements pour l’Emploi (IFE) a signé une convention de financement de 2,31 millions d’euros en faveur du projet «Ateliers relais AFZ», porté par AFZI, filiale de MEDZ, au sein de la Zone d’Accélération Industrielle Atlantic Free Zone (AFZ) de Kénitra.

Concrètement, le projet prévoit la construction de dix ateliers modulaires et flexibles, représentant une superficie bâtie totale de 6 325 m² sur un terrain de 9 690 m². Chaque atelier offrira une surface modulable comprise entre 300 et 650 m², permettant aux petites et moyennes entreprises industrielles de s’installer rapidement et de démarrer leur production sans délai, tout en réduisant leurs coûts d’investissement initial. Cette approche vise à faciliter l’accès au marché et à offrir aux jeunes entreprises un environnement favorable dès les premières étapes de leur développement.

Une partie des ateliers sera réservée aux sociétés en phase de lancement, leur permettant de recruter du personnel, tester leurs équipements et préparer la construction de leurs unités industrielles permanentes. Inspiré du modèle revolving, ce dispositif temporaire ambitionne de maximiser l’impact économique et social sur la zone et de soutenir l’émergence d’un écosystème industriel dynamique.

Le projet devrait générer 1 200 emplois et s’inscrit dans la continuité du Plan d’Accélération Industrielle et de la Stratégie Nationale d’Investissement, qui visent à mobiliser 550 milliards de dirhams d’investissements privés et à créer 500 000 emplois d’ici 2026. Cette initiative illustre la volonté du Maroc de tirer parti des opportunités de relocalisation des chaînes de valeur mondiales et de renforcer l’attractivité de ses zones industrielles.

La cérémonie de signature, organisée le 12 novembre dernier, a réuni des représentants du Ministère de l’Industrie et du Commerce, de l’Ambassade d’Allemagne à Rabat, de la Banque de Développement allemande KfW, du groupe CDG, de MEDZ ainsi que plusieurs acteurs économiques nationaux et institutions publiques.