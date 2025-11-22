Alertes
Automobile
Automobile

Le nouveau MG HS Hybrid+ débarque au Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie

MG Motor enrichit sa gamme avec le lancement du MG HS Hybrid+, un SUV compact qui mise sur la technologie, le confort et la performance. Ce modèle intègre désormais la chaîne de traction Hybrid+ chère à MG, une innovation déjà introduite sur la citadine MG3 puis sur le MG ZS. 

Concrètement, cette chaîne de traction Hybrid+ repose sur cinq éléments clés : un moteur thermique, une boîte de vitesses, une batterie, un moteur électrique et un générateur. Cette combinaison permet au nouveau HS Hybrid+ d’afficher des performances remarquables dans sa catégorie, avec un 0 à 100 km/h en 7,9 secondes. Le groupe motopropulseur quant à lui délivre 224 chevaux, tout en restant sobre, dixit le constructeur. La consommation mixte WLTP est annoncée à 5,5 l/100 km, pour des émissions de 126 g de CO2/km. Grâce à une batterie de 1,83 kWh, l’engin devrait favoriser une conduite électrique plus fréquente, réduisant ainsi la consommation et les émissions. Toujours est-il que par rapport au modèle essence qu’il remplace, la consommation baisse de 31 % et les émissions de CO2 de 25 %, précise la marque.

Le nouveau HS Hybrid+ gagne en gabarit avec 4,67 m de long (+6 cm), 1,89 m de large (+1,4 cm) et 1,66 m de haut (-2,2 cm). L’empattement progresse à 2,75 m, améliorant l’habitabilité et offrant des proportions plus dynamiques. Dès la finition ELITE, il intègre un système d’info-divertissement HD de 12,3 pouces avec navigation et compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, un écran numérique de 12,3 pouces coté conducteur, des capteurs de stationnement arrière avec caméra de recul, ainsi que des fonctions pratiques telles que l’allumage automatique des phares, les essuie-glaces automatiques et le démarrage sans clé.

La finition ULTIMATE renforce le confort et le style, avec des jantes en aluminium de 19 pouces, des vitres et une lunette arrière surteintées, une caméra 360°, des sièges avant en simili-cuir marron chauffants et réglables électriquement, sans oublier un volant chauffant livré de série. Côté sécurité, le MG Pilot équipe toutes les versions et propose douze aides à la conduite, parmi lesquelles le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence actif avec détection des piétons et cyclistes, l’assistance au maintien dans la voie, l’alerte de sortie de voie, la surveillance des angles morts, l’alerte de collision avant, l’assistance en circulation dense ou encore l’alerte de trafic transversal arrière, garantissant une conduite plus sûre et sereine. 

Toujours est-il que le MG HS Hybrid+ est désormais disponible à la réservation à partir de 269 000 DH. Tout comme le reste de la gamme MG dans le Royaume, il bénéficie d’une garantie de 6 ans/200 000 km.

