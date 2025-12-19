Alertes
Kia Maroc renforce sa présence à Agadir

written by David Jérémie
Bamotors Maroc, filiale du groupe GBH et représentant exclusif de Kia dans le Royaume, vient d’ouvrir un nouveau showroom à Agadir, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement et de la modernisation de son réseau dans la région Souss-Massa.

Déjà implantée depuis plusieurs années à Agadir, la marque franchit aujourd’hui une nouvelle étape en déménageant vers une adresse plus vaste, plus moderne, et parfaitement alignée avec les standards internationaux de Kia. Objectif affiché : offrir aux clients une expérience encore plus complète et immersive. Installé au Lot 16 et 21, Extension Tassila 3, sur la Route de Marrakech-Agadir, le nouveau showroom impressionne par ses dimensions. Plus de 4 000 m² répartis sur plusieurs niveaux, avec un showroom véhicules neufs de 555 m², un espace véhicules d’occasion de 392 m², une mezzanine de 459 m² et un sous-sol de 1 821 m².

À cela s’ajoute un service après-vente dernier cri de 459 m², conçu pour répondre aux exigences les plus pointues. On recense également un espace livraison de 309 m² et un couloir reliant directement le SAV au showroom viennent parfaire cet aménagement, pensé dans les moindres détails, selon le staff de Kia Maroc, pour fluidifier le parcours client et renforcer l’immersion dans l’univers Kia.

Le nouveau site de Bamotors Maroc accueille désormais 48 collaborateurs, un effectif calibré pour accompagner la croissance de l’activité dans la région. Toujours selon le staff de Kia Maroc, cette montée en puissance illustre la volonté de l’entreprise de contribuer à la dynamique économique locale tout en assurant un niveau de service optimal à sa clientèle.

Aussi le showroom intègre un lounge premium, des espaces d’attente dédiés aux véhicules neufs, d’occasion et au service après-vente, ainsi qu’un service café, une connexion Wi-Fi gratuite et un espace réservé aux enfants. Sans compter qu’un lieu spécifique pour la livraison des véhicules neufs et d’occasion a également été aménagé afin de garantir une mise en main personnalisée.

Il va sa sans dire que l’ensemble des prestations de Bamotors Maroc y sont regroupées : vente de véhicules neufs et d’occasion, service après-vente complet incluant service rapide, mécanique lourde et carrosserie équipée de technologies de dernière génération. Des solutions de reprise, d’assurance et de financement sont proposées en partenariat avec des organismes spécialisés.

A noter que le showroom intègre un Corner EV, permettant aux visiteurs de découvrir la gamme électrique de Kia et de bénéficier de conseils dédiés. Une zone SAV spécifique aux véhicules électriques assure une prise en charge conforme aux standards technologiques les plus avancés.

