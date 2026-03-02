Alertes
Le crédit bancaire enregistre une hausse de 8,4% en janvier

L’encours du crédit bancaire s’est établi à fin janvier 2026 à 1.228,6 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant une hausse de 8,4%, en glissement annuel, à la faveur d’un accroissement des crédits aux agents non financiers (+5,3%) et de ceux accordés aux agents financiers (+23,8%).

Les concours aux entreprises non financières privées ont marqué une progression annuelle de 3,7%. Cette évolution résulte essentiellement de la hausse de 14,5% des crédits à l’équipement et de 7,6% des prêts à la promotion immobilière, indique Bank Al-Maghrib (BAM) dans son tableau de bord mensuel « Crédits-Dépôts bancaires ».

Les facilités de trésorerie ont enregistré un repli de 4,3%, fait savoir la Banque centrale, tandis que les crédits accordés aux ménages ont augmenté, en glissement annuel, de 3,3%, en lien principalement avec la hausse de 3% des prêts à l’habitat et de 3,8% de ceux à la consommation.

Quant aux crédits accordés aux ménages, ils se sont établis à 396 MMDH, en augmentation annuelle de 3,3%. Cette évolution recouvre une progression de 3% des prêts à l’habitat et de 3,8% de ceux à la consommation.

Par ailleurs, le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière (y compris les marges constatées d’avance), a poursuivi sa progression et s’est établi à 30 milliards de dirhams (MMDH), soit une hausse annuelle de 19,6%.

