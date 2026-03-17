Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Les banques déclarent lundi 23 mars jour férié
Bank Al-Maghrib maintient le taux directeur inchangé
Le Japon autorise un traitement «révolutionnaire» pour le Parkinson
Maroc: Mahindra dévoile le XUV 3XO
Le programme mondial pour les parcs éco-industriels débarque au Maroc
ONCF: programmation spéciale des trains pour l’Aïd Al-Fitr
BYD: le nouveau ATTO 2 DM-i a débarqué au Maroc
Campagne agricole: une récolte exceptionnelle se profile à l’horizon
CAN-2025: les audiences internationales pulvérisent tous les records
Équipement/ANEF: partenariat contre l’envasement des barrages
Home MagazineSociétéLes banques déclarent lundi 23 mars jour férié
Société

Les banques déclarent lundi 23 mars jour férié

by Challenge
written by Challenge

À l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) annonce que le lundi 23 mars 2026 est, à titre exceptionnel, jour férié dans les banques.

Dans ce contexte, les banques assurent la continuité des services bancaires essentiels à travers les canaux digitaux et l’alimentation régulière en billets de banque des guichets automatiques (GAB), tout en veillant à leur bon fonctionnement technique.

Lire aussi | Aïd Al-Fitr: un jour férié exceptionnel dans le service public

Par la même occasion, le gouvernement avait décidé de décréter le lundi 23 mars comme jour férié exceptionnel dans les administrations de l’État et des collectivités territoriales.

Vous aimerez aussi

Femmes et Islam: entre texte et contexte

Aïd Al-Fitr: un jour férié exceptionnel dans le service public

Aswak Assalam lance «Khayrat Bladna» en faveur des coopératives

Ramadan: LabelVie organise sa 4e campagne de solidarité

Club Afrique Développement: 4ème édition de « Stand Up For African Women Entrepreneurs » à...

Pensions de retraite: une exonération bénéficiant à une minorité de personnes âgées