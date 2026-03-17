Les banques déclarent lundi 23 mars jour férié

À l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) annonce que le lundi 23 mars 2026 est, à titre exceptionnel, jour férié dans les banques.

Dans ce contexte, les banques assurent la continuité des services bancaires essentiels à travers les canaux digitaux et l’alimentation régulière en billets de banque des guichets automatiques (GAB), tout en veillant à leur bon fonctionnement technique.

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Par la même occasion, le gouvernement avait décidé de décréter le lundi 23 mars comme jour férié exceptionnel dans les administrations de l’État et des collectivités territoriales.