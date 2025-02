Maroc Telecom : des performances solides en 2024 et des perspectives prometteuses pour 2025

Le Groupe Maroc Telecom a présenté ses résultats financiers pour l’année 2024, faisant état d’une progression de ses principaux indicateurs opérationnels et financiers. Grâce à la croissance de ses filiales Moov Africa et au développement du Très Haut Débit Fixe au Maroc, l’opérateur télécom confirme sa résilience.

Le Groupe enregistre une augmentation de 4,5 % de sa base clients, atteignant 79,3 millions d’abonnés à fin 2024. Cette dynamique est notamment soutenue par la performance des filiales Moov Africa, dont le parc clients progresse de 8,1 % sur un an. Le chiffre d’affaires global affiche une croissance de 1,2 %, à 36,7 milliards de dirhams, porté par la hausse de 2,3 % des revenus des activités fixes au Maroc et de 4,6 % de ceux des filiales africaines.

Lire aussi | BCP et Maroc Telecom réalisent des rachats d’actions en janvier

La data fixe, notamment via le développement de la fibre optique (FTTH), connaît une croissance significative de 9,2 %. Le parc FTTH enregistre une progression de 29 %, témoignant de l’appétit croissant des consommateurs pour des connexions haut débit.

Rentabilité et maîtrise des coûts

L’EBITDA ajusté du Groupe progresse de 0,3 % à change constant, atteignant 19,2 milliards de dirhams, avec une marge qui se maintient à un niveau élevé de 52,3 %. Cette performance résulte des efforts continus de rationalisation des coûts et des effets favorables de la baisse des tarifs de terminaison d’appel mobile dans certaines filiales.

Lire aussi | Baromètre nPerf 2024: Maroc Telecom et Orange Maroc en vedette

Le résultat net ajusté part du Groupe s’établit à 6,1 milliards de dirhams, stable par rapport à l’exercice précédent. Parallèlement, les investissements (hors fréquences et licences) représentent 20,8 % du chiffre d’affaires, en ligne avec les objectifs annoncés.

Un dividende maintenu

Le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom a décidé de proposer un dividende de 1,43 dirham par action, soit un montant global de 1,26 milliard de dirhams. Cette décision reflète la solidité financière du Groupe et sa volonté de récompenser la confiance de ses actionnaires.

Lire aussi | Maroc Telecom : les résultats consolidés à fin septembre 2024 en 5 points clés

Sur le plan des investissements, une nouvelle convention a été signée avec le gouvernement marocain pour le développement des télécommunications dans le Royaume. Maroc Telecom s’engage ainsi à investir 10 milliards de dirhams sur trois ans, avec pour objectifs le renforcement de l’infrastructure télécom, le déploiement du très haut débit et la création d’emplois.

Perspectives 2025

Pour 2025, Maroc Telecom anticipe une légère croissance de son chiffre d’affaires, le maintien d’un niveau élevé d’EBITDA et des investissements d’environ 20 % du chiffre d’affaires. Le Groupe mise sur l’adoption accrue des nouvelles technologies et l’intégration de solutions basées sur l’intelligence artificielle afin d’améliorer l’expérience client et optimiser ses processus internes.