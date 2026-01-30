Retail Holding et Amethis reprennent les activités d’OCS au Maroc et au Sénégal

Retail Holding, groupe marocain leader dans le secteur de la distribution alimentaire, et le fonds panafricain Amethis annoncent l’acquisition des activités du Groupe OCS (Overseas Catering Services) au Maroc et au Sénégal, succédant aux fonds d’investissement Adenia et Proparco, actionnaires depuis 2021.

Fondé en 2009, OCS opère dans le secteur des services aux entreprises et collectivités. C’est un acteur de référence dans la restauration collective au Maroc à travers ses filiales Ansamble et Proxirest. Il s’est diversifié depuis 2023 en pénétrant le marché du Facility Management à travers sa filiale Artis au Maroc et Alizés au Sénégal.

Le Groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard de dirhams et emploie 6.000 collaborateurs, déployés sur plus de 220 sites à travers le Royaume. OCS est dirigé depuis 2023 par une équipe managériale solide, avec à sa tête Nicolas Belleteste, ayant contribué à un doublement du volume d’activité et une consolidation du Groupe dans son cœur de métier, avec l’appui d’Adenia et Proparco, accompagnés dans cette opération par West Capital Partners comme Conseil Financier.

Désormais actionnaire majoritaire des filiales d’OCS, Retail Holding mettra à profit ses atouts en matière d’expertise logistique, de présence territoriale massive et de capital humain multidisciplinaire pour capter tout le potentiel de croissance des années à venir.

Retail Holding estime que la montée en puissance des secteurs industriels stratégiques au Maroc (multiplication des sites de fabrication et de montage) et le renforcement de l’offre d’éducation et de santé privées, entre autres, s’accompagnent d’une externalisation de plus en plus naturelle des services de restauration et des services généraux. Par conséquent, le Groupe compte sur « sa grande capacité de déploiement à travers tout le Royaume et à son excellence opérationnelle » pour répondre aux nouveaux besoins.