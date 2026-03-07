Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Stellantis Maroc : une prime de 30 000 DH pour rouler vert
Moyen-Orient : l’escalade se poursuit
Programme Noor Atlas : ONEE et MASEN lancent des chantiers solaires
Marché automobile 2026 : une croissance confirmée en février
Les prévisions météorologiques du samedi 7 mars
Driss Aissaoui: «La modernisation des marchés peut réduire la spéculation et garantir des prix plus justes»
Gilles Fromageot: «Notre ambition est de faire d’AXA l’assureur de référence en Afrique Atlantique d’ici 2030»
Aswak Assalam lance «Khayrat Bladna» en faveur des coopératives
Le boulevard Ghandi à Casablanca abrite le premier magasin Real Madrid au Maroc
Inauguration de nouveaux tribunaux: un nouveau souffle pour la Justice
Home Flash-ecoAutomobileStellantis Maroc : une prime de 30 000 DH pour rouler vert
Automobile

Stellantis Maroc : une prime de 30 000 DH pour rouler vert

by David Jérémie
written by David Jérémie

Stellantis Maroc vient de franchir une étape importante dans son engagement en faveur de la mobilité durable. L’opérateur automobile a annoncé le lancement de ECO BONUS, un dispositif inédit destiné à encourager le renouvellement du parc automobile national et à soutenir la transition énergétique dans le Royaume.

Accessible à tout propriétaire d’un véhicule âgé de plus de 15 ans, quelle que soit sa marque ou son état, ce programme propose une prime de 30 000 DH pour l’achat d’un modèle électrifié du groupe, qu’il soit hybride, REEV ou 100 % électrique. Au-delà de l’avantage financier, l’initiative se veut écologique. En effet, les véhicules repris seront orientés vers des circuits de traitement et de recyclage agréés, garantissant une prise en charge responsable et conforme aux normes environnementales. L’objectif est clair : remplacer des voitures thermiques fortement émettrices de CO₂ par des modèles plus modernes, plus propres et plus efficients.

«Avec ECO BONUS, Stellantis Maroc entend agir concrètement pour la transition énergétique et la modernisation du parc automobile. Nous facilitons le passage vers une mobilité plus durable tout en apportant un bénéfice direct à nos clients», souligne Yves Peyrot des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc.

Lire aussi | Mobilité durable et assurance : Stellantis Maroc s’allie à AXA Assurance Maroc

Et selon ce dernier, ce programme accompagne la montée en puissance des gammes électrifiées proposées par les marques du groupe, dont Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth et Leapmotor. La procédure d’accès à cet ECO BONUS est simple. Le client se présente dans un point de vente du réseau Stellantis Maroc, son ancien véhicule est évalué pour vérifier son éligibilité, et en cas de conformité, il bénéficie immédiatement de la prime de 30 000 DH appliquée sur l’achat de son nouveau véhicule électrifié.

Vous aimerez aussi

Marché automobile 2026 : une croissance confirmée en février

Marrakech accueille l’arrivée du 4L Trophy 2026 [Vidéo]

Ford MENA enregistre une croissance record en 2025

Lamborghini abandonne son projet de voiture électrique

Renault Maroc ouvre les commandes du nouveau Master 

Nouveauté: BYD élargit sa gamme avec la SEAL 5