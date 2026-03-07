Stellantis Maroc : une prime de 30 000 DH pour rouler vert

Stellantis Maroc vient de franchir une étape importante dans son engagement en faveur de la mobilité durable. L’opérateur automobile a annoncé le lancement de ECO BONUS, un dispositif inédit destiné à encourager le renouvellement du parc automobile national et à soutenir la transition énergétique dans le Royaume.

Accessible à tout propriétaire d’un véhicule âgé de plus de 15 ans, quelle que soit sa marque ou son état, ce programme propose une prime de 30 000 DH pour l’achat d’un modèle électrifié du groupe, qu’il soit hybride, REEV ou 100 % électrique. Au-delà de l’avantage financier, l’initiative se veut écologique. En effet, les véhicules repris seront orientés vers des circuits de traitement et de recyclage agréés, garantissant une prise en charge responsable et conforme aux normes environnementales. L’objectif est clair : remplacer des voitures thermiques fortement émettrices de CO₂ par des modèles plus modernes, plus propres et plus efficients.

«Avec ECO BONUS, Stellantis Maroc entend agir concrètement pour la transition énergétique et la modernisation du parc automobile. Nous facilitons le passage vers une mobilité plus durable tout en apportant un bénéfice direct à nos clients», souligne Yves Peyrot des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc.

Et selon ce dernier, ce programme accompagne la montée en puissance des gammes électrifiées proposées par les marques du groupe, dont Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth et Leapmotor. La procédure d’accès à cet ECO BONUS est simple. Le client se présente dans un point de vente du réseau Stellantis Maroc, son ancien véhicule est évalué pour vérifier son éligibilité, et en cas de conformité, il bénéficie immédiatement de la prime de 30 000 DH appliquée sur l’achat de son nouveau véhicule électrifié.