YNNA et AMEA Power vont développer un parc éolien de 100 MW à Laâyoune

Le groupe marocain YNNA et AMEA Power, filiale du conglomérat émirati Al Nowais Investments, ont conclu une joint-venture à 50/50 en vue du codéveloppement d’un parc éolien de 100 mégawatts dans la région de Laâyoune.

En exploitant le fort potentiel éolien de la région de Laâyoune, la future centrale devrait éviter l’émission de plus de 330 000 tonnes de CO₂ par an. Les travaux de construction devraient débuter fin 2025, pour une mise en exploitation en 2027.

Ce partenariat stratégique traduit la volonté commune de contribuer activement à l’implémentation de la stratégie nationale de transition énergétique. Aussi, il devra appuyer les objectifs nationaux en matière de décarbonation, de souveraineté énergétique et de développement durable.

Le parc éolien permettra d’alimenter l’ensemble des filiales d’YNNA en électricité verte tout en générant un impact environnemental et socio-économique significatif tant au niveau local que national, indique le groupe marocain dans un communiqué.

L’accord «marque un tournant décisif pour YNNA et incarne notre volonté de bâtir un modèle énergétique compétitif, souverain et bas carbone, au service de nos filiales et du Maroc», souligne Mama Tajmouati, Présidente Directeur Général du groupe YNNA, acteur majeur de l’industrie et des services.

Pour le président de la société émiratie, Hussain Al Nowais, «le Maroc est un marché clé pour AMEA Power, et nous sommes déterminés à continuer à y augmenter notre exposition, à travers des investissements structurants».

AMEA Power est un acteur de premier plan dans le développement de projets d’énergie renouvelable, présent dans une vingtaine de pays à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie Centrale. Il conçoit, finance, construit et exploite des centrales solaires, éoliennes, et des systèmes de batteries de stockage avec un portefeuille de projets en forte croissance, d’une capacité dépassant les 6000 MW.