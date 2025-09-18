Zhou Zhicheng: « Promouvoir la construction d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable »

Dans une tribune, Zhou Zhicheng, chargé d’Affaires a.i. (ad interim) de l’ambassade de Chine au Maroc, revient sur l’Initiative pour la gouvernance mondiale promue par le Président XI Jinping. Il précise, à ce propos, que la Chine est disposée à collaborer avec le Maroc et d’autres pays pour mettre en œuvre conjointement cette Initiative et apporter sagesse et force à la construction d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. En voici le texte:

Récemment, le Président Chinois Xi Jinping a présenté solennellement l’Initiative pour la gouvernance mondiale lors de la Conférence de l’Organisation de Coopération de Shanghai Plus (OCS+), soulignant l’importance de respecter l’égalité souveraine, se conformer au droit international, pratiquer le multilatéralisme, préconiser une approche centrée sur les peuples et se concentrer sur l’orientation de mesures concrètes.

Il s’agit d’une nouvelle initiative majeure du Président Xi Jinping, reflétant l’évolution du paysage mondial au cours du siècle dernier et témoignant d’une profonde préoccupation pour la sécurité et le bien-être de l’humanité. Il s’agit d’un nouveau produit public important offert par la Chine à la communauté internationale, dans le cadre de ses responsabilités en tant que membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies et membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU.

L’Initiative pour la gouvernance mondiale, avec les trois Initiatives précédentes proposées par le Président Xi en matière de développement, de sécurité et de civilisation mondiaux, ont chacune son propre objectif, mais elles se renforcent mutuellement, en enrichissant les connotations théoriques et les approches pratiques de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, et tracent la voie à suivre pour bâtir un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable.

La gouvernance mondiale doit poursuivre l’égalité souveraine. Tel est le premier préalable à la gouvernance mondiale. L’égalité souveraine est le principe le plus important régissant les relations entre États. Tous les pays, grands ou petits, puissants ou faibles, riches ou pauvres, jouissent du droit à une participation, à une prise de décision et à des avantages égaux dans le processus de gouvernance mondiale. Cette Initiative contribuera continuellement à la démocratisation des relations internationales et renforcera efficacement la représentation et la voix des pays en développement.

La gouvernance mondiale doit poursuivre l’état de droit international. Telle est la garantie fondamentale de la gouvernance mondiale. « Le plus difficile au monde n’est pas de légiférer, mais de faire appliquer les lois. » Les buts et principes de la Charte des Nations Unies constituent les lignes directrices fondamentales pour la conduite des relations internationales et une pierre angulaire importante de la stabilité de l’ordre international. Ils doivent être inébranlablement respectés. Le droit international et les règles internationales doivent être appliqués de manière égale et uniforme ; le double standard et la coercition sont inacceptables.

La gouvernance mondiale doit poursuivre le multilatéralisme. Telle est la voie essentielle à suivre pour la gouvernance mondiale. Le multilatéralisme est le concept central du système et de l’ordre internationaux actuels. Les affaires mondiales sont débattues par tous, le système de gouvernance est construit par tous et les fruits de la gouvernance sont partagés par tous. Les Nations Unies constituent la plateforme centrale pour la pratique du multilatéralisme et la promotion de la gouvernance mondiale. Leur rôle ne peut qu’être renforcé, et non affaibli. Les autres mécanismes multilatéraux mondiaux et régionaux devraient s’appuyer sur leurs atouts et leur expertise respectifs, remplir leurs fonctions respectives et créer des synergies.

La gouvernance mondiale doit poursuivre la primauté du peuple. Telle est la valeur à porter dans la gouvernance mondiale. « Ceux qui accomplissent de grandes choses doivent donner la priorité à l’humain.» Les peuples sont les artisans de l’histoire, les participants et les bénéficiaires de la gouvernance mondiale. L’objectif de la gouvernance mondiale devrait être de renforcer le sentiment d’accomplissement, de sécurité et de bien-être des populations. Nous devons nous adhérer à une approche centrée sur le peuple et œuvrer pour un développement de meilleure qualité, plus efficace, plus équitable, durable et plus sûr.

La gouvernance mondiale doit poursuivre les actions concrètes. Tel est un principe important de la gouvernance mondiale. Un critère clé pour mesurer l’efficacité d’une gouvernance réside dans sa capacité à résoudre les problèmes concrets. Nous devons nous adhérer à une approche axée sur les problèmes et les résultats, renforcer la coordination globale, la planification systématique et le progrès holistique. Les pays développés doivent assumer sérieusement leurs responsabilités et fournir davantage de ressources et de biens publics. Les pays en développement doivent également s’unir et se renforcer, en contribuant au mieux de leurs capacités.

Cette année marque le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies. Cette fondation reflète la profonde réflexion de l’humanité sur les douloureuses leçons des deux Guerres mondiales et a inauguré une nouvelle ère de gouvernance mondiale. Les cinq concepts fondamentaux de l’Initiative pour la gouvernance mondiale sont conformes aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et répondent aux attentes communes de la grande majorité des pays. Récemment aussi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans son message lors de la 82e Session de l’Institut de Droit international, a souligné que le Royaume du Maroc a toujours inscrit son action extérieure dans une démarche légaliste, structurée, fondée sur le respect du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies.

La Chine et le Maroc sont tous pays en développement, défenseurs fidèles du multilatéralisme et de la Charte des Nations Unies. La Chine est disposée à collaborer avec le Maroc et d’autres pays pour mettre en œuvre conjointement l’Initiative pour la gouvernance mondiale, et apporter sagesse et force à la construction d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable.