Bourita attendu à Pékin pour renforcer les liens Maroc-Chine

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, effectuera une visite officielle en Chine, les 19 et 20 septembre 2025, sur invitation de son homologue chinois, Wang Yi.

Cette visite vise à approfondir la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment le commerce, les investissements et les infrastructures. Elle reflète également l’engagement du Maroc à renforcer ses partenariats stratégiques à l’échelle internationale.

Lire aussi | Pourquoi la Chine investit massivement dans les usines marocaines

Pour rappel, entre janvier et juillet 2025, les échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine ont atteint 60 milliards de dirhams, marquant une augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente.

La Chine est désormais le troisième investisseur étranger au Maroc, avec un flux net d’investissements directs étrangers dépassant les 2 milliards de dollars en 2024.