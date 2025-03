Zidane appelle à poursuivre les efforts pour améliorer le climat des affaires

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques, Karim Zidane a souligné, mardi à Fès, la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer le climat des affaires et consolider la place du Maroc en tant que destination privilégiée de l’investissement.

Le ministre, qui présidait le 13ème Conseil d’Administration du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Fès-Meknès, a souligné l’importance de l’investissement comme pilier fondamental du développement économique national, faisant référence aux réformes structurelles qu’ont connues les CRIs afin de renforcer leur rôle dans la simplification des procédures liées à l’investissement, dans le but d’accélérer et d’unifier le parcours des investisseurs.

Cité dans un communiqué du CRI, M. Zidane a rappelé, dans ce cadre, les orientations royales visant à renforcer le processus de développement national à travers la promotion de l’investissement, l’accélération de leur implémentation et du suivi régulier de leur exécution afin d’insuffler une nouvelle dynamique aux investissements privés et de consacrer le Royaume comme terre privilégiée d’investissement à l’échelle régionale et internationale.

M. Zidane a appelé l’ensemble des acteurs de l’écosystème à accompagner la dynamique d’investissement au niveau régional et national, afin de concrétiser les objectifs de la nouvelle Charte de l’investissement, notamment en matière de création d’emplois stables, de réduction des disparités entre les provinces et les préfectures en matière d’attraction des investissements et d’orientation de l’investissement vers les secteurs d’activité prioritaires et les métiers d’avenir.

Il a par ailleurs invité le CRI Fès-Meknès à œuvrer à l’échelle régionale, pour mieux accompagner et promouvoir l’investissement et faciliter l’acte d’investir aux entreprises et aux porteurs de projets, en adoptant un nouveau plan d’actions intégrant une approche territoriale du développement économique.

Ce plan, qui sera présenté lors du prochain Conseil d’Administration du CRI, servira, selon la même source, de feuille de route pour stimuler davantage l’investissement, renforcer l’offre territoriale intégrée et améliorer l’attractivité de la Région.

Le responsable gouvernemental a salué le dynamisme soutenu du CRI et l’efficacité et l’efficience de la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI), s’imposant comme un cadre unifié et concerté pour l’examen et la prise de décision concernant les projets d’investissement, en apportant célérité et transparence, permettant de renforcer la sérénité du climat des affaires régional.

Cette session a été consacrée à la présentation du bilan d’activités, à l’évaluation des performances du Centre et à l’approbation des arrêtés de comptes de l’exercice 2024.

A cette occasion, le directeur général du CRI Fès-Meknès a présenté, par ailleurs, le bilan des réalisations du CRI pour l’année 2024 et les Etats de synthèse de l’exercice 2024.

Les membres du Conseil d’administration ont approuvé, par la suite, les résolutions présentées lors de cette réunion.