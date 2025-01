171 projets approuvés par la Commission nationale des investissements

La Commission nationale des investissements a approuvé un total de 171 projets, dont 53 financés par des investissements étrangers provenant de 18 pays, pour un montant global estimé à environ 94 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué, mardi à Rabat, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

En réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers, Zidane a assuré que ces projets, approuvés depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte de l’investissement, contribueront à la création de plus de 54.000 emplois.

Le ministre a également mis l’accent sur le plan d’action du gouvernement visant la promotion de l’investissement, axé sur la mobilisation des investissements privés, qu’ils soient nationaux, étrangers ou provenant des Marocains du monde, à travers la réforme de la politique de l’État en matière d’investissement et l’adoption d’une charte incitative pour tous types d’investissements, nationaux et étrangers.

Il a rappelé qu’une feuille de route stratégique a été mise en place afin d’améliorer le climat des affaires, en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, pour définir les chantiers à entreprendre au cours de la période 2023-2026, via 46 initiatives à même de faciliter l’acte d’investir et surmonter les obstacles rencontrés par les investisseurs.

Dans ce sens, Zidane a souligné que 83% de ces initiatives ont été lancées fin 2024, en plus de l’organisation de tournées internationales pour faire connaître l’offre marocaine en matière d’investissement et échanger avec des entreprises de premier plan, en vue d’attirer des projets stratégiques capables de créer des écosystèmes économiques prometteurs, à l’instar du secteur de la « mobilité électrique ».

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le plan d’action du ministère visant à accroître les investissements des Marocains du monde s’articule autour du renforcement de la communication avec cette communauté par tous les moyens disponibles pour leur faire connaître les opportunités d’investissement et l’organisation de rencontres à l’occasion de chaque tournée de promotion. Il s’agit aussi de consolider les structures d’accueil, d’orientation et d’accompagnement à l’échelle nationale et régionale.

En outre, a-t-il soutenu, l’action du ministère se base sur la mise en place d’une plateforme spécifique intégrant des technologies d’intelligence artificielle, afin de fournir toutes les informations relatives à l’investissement et de les traduire dans les langues des pays de résidence, ajoutant qu’une cellule spéciale pour le suivi des investissements des Marocains du monde a été créée au sein du ministère.