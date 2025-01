2025, l’année du grand retour des touristes chinois au Maroc ?

Plus que quelques jours à attendre avant que China Eastern Airlines, via sa filiale Shanghai Airlines, inaugure, le 19 janvier prochain, une nouvelle liaison aérienne entre Shanghai et Casablanca. Parallèlement, Royal Air Maroc (RAM) rétablira la ligne directe Casablanca-Pékin dès le 20 janvier courant. De nouvelles liaisons aériennes qui permettront de renforcer les échanges entre le Maroc et la Chine et qui pourraient bien être marquées par le grand retour des touristes chinois au Maroc.

Le Maroc, qui avait atteint un record de 180 000 arrivées de touristes chinois en 2019, après avoir accueilli 170 000 visiteurs en 2018, a vu ce marché lourdement impacté par la pandémie liée à la Covid-19. La fermeture des frontières avait alors entraîné une chute drastique, réduisant le nombre de visiteurs chinois à 27 979 en 2022. Toutefois, les données de 2023 révèlent une reprise prometteuse, avec 59 719 touristes chinois enregistrés, marquant ainsi une dynamique positive vers la relance du secteur.

Il faut dire que le Maroc, devenu une destination prisée des voyageurs chinois depuis l’exemption de visa en 2016, bénéficie de relations renforcées avec la Chine. Faut-il se souvenir que des accords bilatéraux, scellés lors de la visite de S.M. le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, avaient marqué une avancée significative dans les relations sino-marocaines. Et cette dynamique devrait s’accentuer d’autant que la RAM a signé récemment, à Pékin, 16 conventions avec des agences de voyages chinoises pour des allotements à long terme, garantissant un bon taux de remplissage.

Outre Pékin, la compagnie aérienne nationale prévoit d’étendre son réseau vers Shanghai et Guangzhou, et d’augmenter progressivement la fréquence des vols vers Pékin de trois à sept par semaine. Un renforcement des connexions aériennes qui, en plus d’offrir de nouvelles opportunités aux entreprises et aux investisseurs des deux pays, favorisera le retour des touristes chinois dans le Royaume et contribuera à une stratégie nationale bien ficelée.

En effet, la Chine occupe une place stratégique dans les priorités de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT). Représentant un touriste sur dix au niveau mondial, ce pays génère chaque année 100 millions de voyageurs, ce qui en fait le premier marché touristique en termes de volume et de recettes. Avec des dépenses annuelles dépassant 120 milliards de dollars, les touristes chinois se distinguent par leur fort pouvoir d’achat.

Rappelons que, dans le cadre de sa feuille de route pour 2025, l’ONMT ambitionne d’attirer 2,5 millions de touristes supplémentaires, représentant une croissance de 25 % par rapport à 2024. Cet objectif vise à consolider l’attractivité touristique du Maroc, qui s’est déjà imposé comme la première destination touristique en Afrique avec 15,9 millions d’arrivées enregistrées à fin novembre 2024, surpassant ainsi l’Égypte (15,7 millions).