Achraf Fayda, ancien de Coca-Cola et Centrale Danone, prend les rênes de l’ONMT

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé plusieurs nominations à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution. Parmi ces nominations, celle de Achraf Fayda en tant que directeur de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) marque un tournant pour le secteur touristique national.

Achraf Fayda prend ainsi la tête d’un organisme clé chargé de promouvoir le Maroc en tant que destination touristique à l’échelle nationale et internationale. Son expérience et sa vision stratégique seront déterminantes pour dynamiser un secteur vital pour l’économie marocaine, alors que le pays ambitionne d’attirer davantage de visiteurs dans les années à venir.

Lire aussi | En partenariat avec l’ONMT, Ryanair va relier Dakhla à Madrid et Lanzarote

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine du marketing et du développement stratégique, Achraf Fayda a occupé des postes de haut niveau au sein de multinationales prestigieuses. Avant sa nomination à l’ONMT, il était Chief Marketing Officer (CMO) chez Centrale Danone, où il a joué un rôle central dans la transformation de l’entreprise au Maroc, le plus grand marché de Danone en Afrique et au Moyen-Orient. Sous sa direction, la marque a enregistré une croissance accélérée, consolidé sa part de marché et restauré sa rentabilité. Son travail a été couronné par plusieurs distinctions, notamment le titre de marque alimentaire la plus admirée en Afrique en 2024.

Auparavant, M. Fayda a passé plus de 15 ans au sein de The Coca-Cola Company, occupant divers postes de direction, notamment celui de directeur marketing régional pour l’Égypte et l’Afrique du Nord. Il y a piloté des stratégies ambitieuses couvrant des marchés variés, représentant plus de 250 millions de consommateurs dans huit pays. Ses réalisations incluent des campagnes publicitaires primées, la réintroduction de Coca-Cola au Soudan après 15 ans de sanctions américaines, et la croissance exponentielle de parts de marché dans des pays stratégiques tels que l’Algérie et le Maroc.

Lire aussi | L’ex-DG de Nestlé Maroc, Imane Zaoui, rejoint le turc ECP Maroc

Diplômé en administration des affaires de l’IIHEM (Rabat), Achraf Fayda a également renforcé ses compétences en leadership grâce à un certificat obtenu à la Harvard Business School. Sa nomination à la tête de l’ONMT représente une opportunité précieuse pour le secteur du tourisme marocain de bénéficier de sa riche expertise et de son approche visionnaire.

Outre cette nomination, le Conseil a validé plusieurs autres désignations. Au ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mme Samira Hadraoui a été nommée directrice de l’Office régional de mise en valeur agricole du Haouz.

Dans le domaine de la transition énergétique, M. Ahmed Bouzid a été désigné directeur général du Développement de la production énergétique et minérale au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Lire aussi | L’ONMT lance la deuxième vague de la campagne « Ntla9awfbladna »

Par ailleurs, le ministère de l’Enseignement Supérieur a vu la nomination de M. Mohamed El Ghachi à la présidence de l’Université Mohammed V de Rabat, ainsi que celle de M. Yassine Zaghloul à la tête de l’Université Mohammed I d’Oujda. Dans le secteur des infrastructures, M. Mohamed Kechar a été désigné directeur général des Routes au ministère de l’Équipement et de l’Eau.