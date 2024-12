Achraf Hakimi dans le Onze Type de Ligue 1, selon L’Equipe

Achraf Hakimi, l’international marocain et star du Paris Saint-Germain (PSG), a brillé en 2024 avec des performances exceptionnelles. Ses prestations remarquables lui ont valu d’être sélectionné dans plusieurs équipes types, notamment en Ligue 1 et au niveau africain.

Malgré sa non-consécration au Ballon d’Or africain lors des « CAF Awards24 » le 16 décembre, ses fans ont retrouvé le sourire grâce à sa présence dans l’équipe type de Ligue 1. L’équipe, désignée par les internautes de « L’Équipe », est dominée par le PSG avec six joueurs, dont Hakimi qui a recueilli 77,64 % des voix, confirmant son statut de meilleur défenseur droit. Marquinhos, Nuno Mendes, Kylian Mbappé et Bradley Barcola figurent également parmi les joueurs parisiens sélectionnés.

Le LOSC place aussi quatre joueurs dans ce onze, avec notamment Jonathan David en attaque et Lucas Chevalier dans les buts. Leny Yoro et Edon Zhegrova complètent la sélection nordiste, qui diffère des choix de la rédaction du quotidien sportif pour deux postes.

Sur la scène africaine, Hakimi a été inclus dans le onze type 2024 de « L’Équipe ». Son influence physique, technique et son leadership le distinguent parmi les meilleurs joueurs du continent. Il partage cet honneur avec des stars africaines comme Mohamed Salah et Tomas Partey. Ayoub El Kaabi, auteur de 11 buts en Ligue Conférence et 4 en Europa League, a également été récompensé pour son rôle décisif avec l’Olympiakos.

Avec le PSG, Achraf Hakimi a réalisé une saison exceptionnelle en Ligue 1, inscrivant 5 buts et offrant 3 passes décisives. En Ligue des Champions, il a contribué à deux autres buts. Ces performances ont été cruciales pour permettre au PSG de conserver son titre de champion de France, devant Lens et Marseille.

Reconnu comme un des meilleurs joueurs de sa génération, l’ambassadeur de Samsung Galaxy dans la Zone Mena confirme son importance tant pour le club parisien que pour le football africain.