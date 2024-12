Après le satisfecit pour 2024, l’ONMT se fixe des objectifs plus ambitieux

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a tenu, lundi, son conseil d’administration pour faire le bilan et fixer les nouveaux objectifs, dont le point d’orgue sera la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une opportunité unique pour renforcer l’image du Maroc, à la fois en tant que nation rayonnante et destination touristique de référence.

L’année 2024 a été exceptionnelle pour le secteur touristique marocain, qui a enregistré des performances historiques. Avec plus de 15,87 millions de visiteurs accueillis et des recettes atteignant 96,9 milliards de dirhams à fin octobre, le Maroc affiche une croissance de 19 %, bien au-dessus de la moyenne mondiale fixée à 12 %. Ces résultats confirment la position du tourisme parmi les principaux secteurs pourvoyeurs de devises pour le pays.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a attribué ces résultats à la mobilisation des acteurs publics, privés et internationaux, tout en soulignant l’efficacité de la feuille de route touristique adoptée. Cette stratégie a permis d’atteindre les objectifs fixés pour 2024 et d’ouvrir la voie à de nouvelles ambitions pour 2025.

L’ONMT a déployé son plan d’action « Light in Action », structuré autour de quatre axes : marketing et promotion, écosystème numérique, transport aérien et diversification des marchés. Sur le volet marketing, des contenus numériques innovants ont été produits pour promouvoir les différentes régions du Maroc via des plateformes digitales.

Côté transport aérien, l’ONMT a renforcé la connectivité du pays avec 705 lignes aériennes, dont 120 nouvelles, reliant le Maroc à 25 marchés touristiques, soit six de plus qu’en 2023. Cela a permis une capacité de transport de 11,1 millions de sièges, marquant une augmentation de 25 %. En partenariat avec des agences de voyages et plateformes numériques, l’ONMT a attiré 5 millions de touristes, représentant 63 % des flux internationaux.

Pour 2025, l’ONMT vise des objectifs encore plus ambitieux. Il prévoit deux nouvelles campagnes promotionnelles, notamment « Maroc Terre des Lumières » et « Netlaqaw Fbladna », ciblant les touristes internationaux et nationaux. Le portail VisitMorocco sera modernisé pour répondre aux nouvelles attentes numériques. En matière de transport aérien, l’ONMT ambitionne de dépasser les 13,3 millions de sièges, avec le lancement de nouvelles liaisons vers des marchés stratégiques tels que les États-Unis, le Canada et l’Europe de l’Est.

En termes de résultats, l’ONMT vise à attirer 2,5 millions de touristes supplémentaires, soit une croissance de 25 %, tout en augmentant le nombre de nuitées de 20 % pour atteindre 9,23 millions.

L’organisation de la CAN 2025 est une opportunité majeure pour promouvoir le Maroc comme une destination africaine d’excellence. Une campagne spécifique sera mise en place pour capitaliser sur cet événement sportif, en valorisant les infrastructures et le patrimoine du pays.

Le conseil d’administration de l’ONMT a approuvé son rapport annuel, ses résultats financiers et son plan d’action pour 2025, confirmant sa volonté de poursuivre ses efforts pour assurer le rayonnement international du Maroc et renforcer son développement économique et social.