Ressources hydriques

Baitas: le taux de remplissage des barrages dépasse les 45%

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le taux de remplissage des barrages est passé de 31,1% à 45,26% entre le 12 décembre dernier et le 8 janvier pour un volume de stockage de 7,58 milliards de m3, a indiqué jeudi le ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

Il s’agit d’un niveau inédit depuis le 17 juillet 2021, a précisé le ministre en réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, ajoutant que les retenues des barrages du 1er septembre à ce jour ont atteint 3.427 millions de m3, dont 3.006 millions entre le 12 décembre et le 8 janvier 2026.

Ces derniers chiffres représentent environ 88% du total des apports enregistrés depuis début septembre dernier, a-t-il fait savoir, relevant que plusieurs barrages procèdent actuellement à l’évacuation de leurs excédents, notamment dans le bassin du Sebou.

Lire aussi | Cheptel national: 5,2 MMDH versés aux éleveurs, 32,3 millions de têtes recensées

Plus de 32 petits barrages, a-t-il enchaîné, ont affiché un taux de remplissage dépassant 100%, tandis que de grands barrages ont connu des taux de remplissage conséquents.

Du 1ᵉʳ septembre dernier au 8 janvier 2026, les précipitations ont atteint 108 mm, avec un excédent significatif avoisinant 94,4% en glissement annuel et de 21% par rapport à la moyenne habituelle, a noté M. Baïtas.

En outre, il a indiqué que plusieurs régions du Royaume ont connu d’importantes chutes de neige couvrant une superficie totale de plus de 55.400 km2 , un niveau sans précédent ces dernières années.

