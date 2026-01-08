Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination
Le déficit commercial des Etats-Unis en octobre au plus bas depuis 2009
CAN 2025: Regragui s’attend à «un vrai combat» face au Cameroun
L’expert-comptable IRONMAN qui redéfinit le conseil moderne
Intérim: le secteur se structure au Maroc
Entreprises, certificats négatifs, brevets… le tableau de bord de l’OMPIC
Décès d’Abdelhamid Guessous, grande figure du sport au Maroc
Cheptel national: 5,2 MMDH versés aux éleveurs, 32,3 millions de têtes recensées
CAN 2025: la confrontation silencieuse entre équipementiers
Le duo SGTM/TGCC remporte le marché du nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V
Home Flash-ecoNominationLe Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination
Nomination

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Khadija Sakam a été nommée directrice de l’Agence urbaine de Khémisset.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, il a été procédé à la nomination de Bouchta El Moumni, président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan, Bouchaïb Bencherki, directeur de l’Institut supérieur des sciences du sport- Settat, et de Khalid Rizk, doyen de la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines – Settat.

Lire aussi | Cheptel national: 5,2 MMDH versés aux éleveurs, 32,3 millions de têtes recensées

Concernant le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le Conseil de gouvernement a approuvé les nominations de Salah Eddine Dahbi en tant que directeur général de l’Ingénierie de l’eau, de Lahcen Maazizi comme directeur des ressources humaines et de Rachid Meddah comme directeur des équipements hydrauliques.

Quant au ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Wafae Asri a été nommée secrétaire générale du secteur de la formation professionnelle.

Vous aimerez aussi

Raja S.A. : Nawal El-Aidaoui prend les commandes de la direction générale

Rachid Medarhri prend la direction générale de JAIDA SA

AGL confie la direction générale Maroc à Salim Raiss

Sebastien Rollet nommé Secrétaire général de la BMCI

Ayoub Azami atterrit à la tête du Conseil d’administration de Sonasid

Le gouvernement entérine une série de nominations à de hautes fonctions