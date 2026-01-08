Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Khadija Sakam a été nommée directrice de l’Agence urbaine de Khémisset.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, il a été procédé à la nomination de Bouchta El Moumni, président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan, Bouchaïb Bencherki, directeur de l’Institut supérieur des sciences du sport- Settat, et de Khalid Rizk, doyen de la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines – Settat.

Concernant le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le Conseil de gouvernement a approuvé les nominations de Salah Eddine Dahbi en tant que directeur général de l’Ingénierie de l’eau, de Lahcen Maazizi comme directeur des ressources humaines et de Rachid Meddah comme directeur des équipements hydrauliques.

Quant au ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Wafae Asri a été nommée secrétaire générale du secteur de la formation professionnelle.