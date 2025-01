BLS rachète la plateforme Logiprod à Lkhayata pour 125 MDH

Buildings & Logistic Services (BLS) annonce, vendredi 31 janvier, la finalisation de l’opération d’acquisition de 100% de la plateforme Logiprod, située dans la région de Lakhayata (banlieue de Casablanca), pour un montant dépassant les 125 millions de Dirhams (MDH).

Dotée d’une surface foncière de 110 000 m2 dont 22 000 m2 couverts, Logiprod dispose d’un portefeuille de clients de références, tels que Pharma 5, Dislog Group et Transmed, indique BLS, dans un communiqué, notant que le groupe a obtenu l’accord du Conseil de la concurrence et de l’Office des changes.

Cette plateforme était détenue par le fonds d’investissement RREEF Moroccan Explorer Fund I (MEF I), une société luxembourgeoise affiliée à la Deutsche Bank et spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers.

À la suite de cette transaction, Anass Moutaoukil a été nommé PDG de la nouvelle entité, désormais baptisée BLS Lkhyayta Hub. « L’acquisition de Logiprod s’inscrit dans notre vision de faire de BLS un acteur incontournable de la logistique au Maroc », a déclaré Moutaoukil.

Le nouveau hub « renforce notre maillage territorial et notre capacité à offrir des solutions performantes et adaptées aux besoins de nos clients », a-t-il expliqué.

L’opération a été financée par un prêt de Bank Of Africa. Les conseils de l’opération ont été, côté marocain, le cabinet d’avocat Hilmi Law firm sur la partie juridique, Boughaleb & Associés sur la partie financière et le cabinet Hdid & Associés sur la partie fiscale . En ce qui concerne le conseil juridique côté espagnol , il s’agit du cabinet d’avocat LPA représenté par Romain Berthon.

Fondée en 2011, BLS est une filiale du groupe H&S Invest Holding, partenaire des fonds d’investissement STOA et IFC (membre du Groupe de la Banque Mondiale). Présente dans 12 villes marocaines, BLS gère 450 000 m² d’actifs et dispose d’une capacité de 250 000 positions palettes, avec des implantations stratégiques à Casablanca, Mohammedia, Rabat-Salé, Agadir, Marrakech, Fès et Tétouan.