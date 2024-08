Bon à savoir: Investisseurs immobiliers. Taxes et impôts à prévoir

Investir dans l’immobilier locatif peut être une stratégie financièrement lucrative, mais il est essentiel de comprendre les différentes taxes et impôts auxquels les investisseurs peuvent être soumis. Découvrez les taxes et Impôts à prendre en considération, selon les experts d’Agenz, dans l’Immobilier Locatif pour calculer sa Rentabilité Nette.

Pour évaluer correctement la rentabilité nette d’un investissement immobilier locatif, il est essentiel de comprendre les différentes taxes et impôts applicables. Voici les principaux éléments à prendre en compte.

Impôt sur le Revenu Locatif

Les revenus générés par la location de biens immobiliers sont soumis à l’impôt sur le revenu. Le taux d’imposition dépend de la tranche de revenu dans laquelle se situe le revenu locatif net après déduction des charges.

Charges Déductibles

Certaines charges peuvent être déduites des revenus locatifs pour réduire le montant imposable :

Frais de gestion locative : Honoraires versés aux agences immobilières pour la gestion du bien.

Frais de réparation et d’entretien : Coûts liés à la maintenance et aux réparations nécessaires pour maintenir le bien en bon état.

Assurances : Primes d’assurance couvrant le bien locatif.

Charges de copropriété : Part des charges de copropriété non récupérables auprès des locataires.

Intérêts d’emprunt : Intérêts payés sur le crédit immobilier contracté pour l’achat du bien.

Taxe d’habitation

La taxe d’habitation et des services communaux est une taxe annuelle payée par le propriétaire du bien immobilier. Elle varie en fonction de la valeur cadastrale du bien et de la commune où il est situé. Cette taxe doit être prise en compte dans le calcul de la rentabilité nette.

Impôt sur les Sociétés (IS) ou Impôt sur le Revenu (IR)

Si l’investissement locatif est réalisé via une société, les revenus locatifs seront soumis à l’impôt sur les sociétés (IS). Si l’investissement est fait en nom propre, les revenus seront soumis à l’impôt sur le revenu (IR).

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

En général, la location de logements nus n’est pas soumise à la TVA. Toutefois, la location de locaux meublés peut être soumise à la TVA, ce qui peut affecter la rentabilité nette.

Plus-Value Immobilière

En cas de revente du bien immobilier, une taxe sur la plus-value immobilière peut s’appliquer. Cette taxe est calculée sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, après déduction des frais et charges liés à l’acquisition et à l’amélioration du bien.