Bourse de Casablanca: le MASI à un plus haut historique

Le Masi, indice phare de la Bourse de Casablanca, a terminé la séance de vendredi sur un gain de 2,84% pour atteindre un plus haut historique de 15.516,3 points.

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 3,09% à 1.257,88 points, tandis que le MASI ESG (entreprises les mieux notées par Moody’s) a pris 3,21% à 1.083,78 points.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des PME cotées, a progressé de 1,49%, à 1.612,39 pts. Au niveau international, les indices FTSE CSE Morocco 15 et FTSE CSE Morocco All-Liquid ont augmenté respectivement de 3,07% (14.415,99 points) et 3,05% (13.054,97 points).

Sur le plan sectoriel, l’indice « Télécommunications » (+4,34%) a enregistré la plus forte hausse suivi des indices « Bâtiments et matériaux de construction » (+3,5%) et « Banques » (+3,4%). En revanche, les secteurs de transport (-9,95%), de la sylviculture et papier (-2,59%) et des sociétés de financement et autres activités financières (-2,04%) ont affiché les plus fortes baisses.

Les échanges ont dépassé 1,4 milliard de dirhams (MMDH), portant essentiellement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Attijariwafa bank (206,7 millions de dirhams (MDH)), Douja Promotion groupe Addoha S.A (137,52 MDH) et la Banque centrale populaire (126,14 MDH).

Aux valeurs individuelles, Disty technologies a réalisé la meilleure performance avec une hausse de 7,45% à 290 DH, devançant Sonasid (+6,67% à 1.120 DH), Ennakl (+6,29% à 34,97 DH), Zellidja S.A (+5,97% à 114,4 DH) et Colorado (+5,32% à 61,98 DH).

À l’inverse, les plus forts replis ont été accusés par CTM (-9,95% à 1.086 DH), Salafin (-5,97% à 550 DH), Fenie brossette (-3,31% à 105,1 DH), Cartier Saada (-2,86% à 34 DH) et Med paper (-2,59% à 20,7 DH).