BRĂAT Hôtel, une nouvelle adresse d’affaires en plein cœur de la capitale

Le BRĂAT Hôtel, nouvelle adresse en plein cœur de Rabat, a ouvert ses portes jeudi 23 janvier, avec la promesse de répondre aux attentes d’une clientèle exigeante, composée principalement de voyageurs d’affaires.

Située sur la célèbre avenue Patrice Lumumba, non loin de la gare de Rabat-Ville et de la ligne du tramway, l’établissement est composé de trente chambres alliant élégance moderne et charme intemporel. L’hôtel au design art déco dispose de plusieurs espaces dédiés aux besoins de ses clients (spa, salle de séminaire, lieu privé favorisant les échanges et le networking, restaurant).

BRĂAT, qui est l’anagramme de la ville de Rabat, «se distingue par une approche novatrice, offrant des standards cinq étoiles dans un cadre quatre étoiles », lit-on dans un communiqué distribué à la presse lors de la cérémonie d’inauguration.

Une marque 100% marocaine

BRĂAT est conçu pour se positionner « comme un acteur incontournable de l’hôtellerie d’affaires au Maroc par le lancement de cette chaîne hôtelière 100% marocaine », déclare la PDG de l’établissement, Sanaa Beqqali, annonçant la réflexion à un projet d’ouverture d’un deuxième hôtel dans une grande ville du Royaume.

Dans cette dynamique d’expansion, il a été procédé à la création de BRĂAT Management Services, avec l’objectif « d’élever les standards des hôtels trois et quatre étoiles au Maroc ». Une vision qui s’inscrit en droit-fil des efforts de transformation de Rabat en destination touristique de premier choix.

La capitale accueille, depuis un certain temps, un nombre croissant d’événements de tous genres, à l’image du Salon du livre qui a été délocalisé de Casablanca. Elle figure aussi parmi les villes hôtes de la CAN-2025, dont elle abrite le tirage au sort lundi 27 janvier, mais aussi de la Coupe du Monde 2030, dont elle est candidate pour un match de demi-finale.

Des ambitions de franchise

BRĂAT Management Services aura comme mission d’accompagner « les investisseurs et les entrepreneurs, particulièrement ceux qui n’ont pas de marque, grâce à des solutions clés en main », a expliqué Mme Bekkali, notant que la marque est en phase finale pour l’obtention de la certification ISO 9001, en reconnaissance de son attachement à la qualité et à l’excellence.

La nouvelle entité interviendra à travers l’amélioration des standards des hôtels trois et quatre étoiles. Elle va aussi développer un modèle de franchise permettant aux potentiels investisseurs de rejoindre le réseau BRĂAT, tout en leur apportant un accompagnement stratégique, opérationnel, technique ainsi qu’une homogénéité des prestations.